Ngày 28 tết mà sức mua ở chợ như ngày thường

Ngày 22-1, nhằm 28 tháng chạp đã bước vào cao điểm mua sắm tết. Ghi nhận tại một số chợ lẻ như Gò Vấp (quận Vò Vấp), chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Tân Sơn Nhất (quận Gò Vấp), không khí mua sắm tết chỉ bắt đầu ở các sạp bày bán trái cây trưng mâm ngũ quả và các sạp bán thực phẩm chế biến như giò chả lạp xưởng. Trong khi đó, đối với mặt hàng thịt heo trên các sạp đều còn nhiều, thưa thớt khách ghé mua.

Giá cả các loại trái cây trưng tết cho mâm ngũ quả dao động tăng như bưởi da xanh còn cành đẹp 70.000-100.000đồng/kg, mãng cầu 100.000 đồng/kg, dưa hấu Long An không hạt 20.000 đồng/kg…

Riêng mặt hàng rau củ quả tương đối ổn định, chỉ một số mặt hàng được tiêu dùng trong những ngày cận tết giá đang tăng.

Nhiều tiểu thương cho biết so với năm ngoái sức mua quá chậm. Bà Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai cho biết, 28 tết năm nay bán chậm lắm. Hiện chỉ có một số mặt hàng như cà chua tăng giá 35.000 đồng/kg, khổ qua 20.000 đồng-40.000 đồng/kg, dưa leo 40.000 đồng/kg.

Bà Nhi tiểu thương chợ Gò Vấp cho biết so với 28 tết năm 2019 thì sức mua không bằng. Năm nay do giá heo cao quá nên người dân không mua luôn chứ không phải giảm ăn. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển heo mua từ chợ đầu mối Hóc Môn về chợ Gò Vấp bình thường giá chỉ 150.000 đồng nay tăng lên 300.000 đồng trong khi giá bán lẻ không tăng.

Hiện giá thịt heo vẫn ở mức cao như ba rọi 180.000-200.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 250.000 đồng/kg, thịt đùi 140.000 đồng/kg, xương 120.000 đồng/kg, tai heo tăng cao 200.000 đồng/kg….

“Hôm nay tôi lấy về khoảng 140kg, đến trưa còn khoảng 10kg hy vọng chiều nay bán hết. Chỉ còn ngày mai là một thắng hai thua vì 30 tết ít ai mua nữa. Tôi đang “xem” thị trường nếu hút hàng sẽ lấy thịt nhiều hơn, còn không sẽ lấy vừa đủ để không phải “ôm” hàng, thà lời ít một chút còn hơn lỗ”, bà Nhi nói.



Đến đầu giờ chiều ngày 28 tết lác đác người dân mua xương về cho nhu cầu bán hủ tíu . Ảnh: TÚ UYÊN

Cùng chia sẻ trên, ông Thành, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai cho biết, 28 tết mà bán vẫn như ngày thường. Ngày thường lấy gần 300kg thịt heo nay lấy khoảng 300kg mà trên quầy vẫn còn. Giá heo không tăng bao nhiêu như heo mảnh mua 110.000 đồng/kg. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển tăng, ví dụ bình thường tiền công hai con heo 100.000 đồng, nay tăng lên 200.000 đồng.

“Mấy ngày nay đi bán vì cuối năm cũng là dịp để lì xì cho mối mang chứ sức mua yếu, giá heo cao, chi phí tăng lại không có lời. Do đó, mọi năm bán hết 30 mới nghỉ nhưng năm nay hai vợ chồng tôi quyết định bán hết ngày 29 tết là nghỉ”, ông Thành nói.

Đang ghé vào một quầy thịt chợ Phạm Văn Hai trả giá thịt vai 200.000 đồng/kg xuống còn 180.000 đồng/kg và được đồng ý bán. Chị Trần Thị Thanh kể, giá thịt heo tăng cao quá cũng ngại mua nên đến hôm nay mới có quyết định mua về làm cuốn chả giò cho gia đình.

Sở công thương TP.HCM cho biết, ngày 28 tết báo cáo của ba chợ đầu mối cho thấy lượng hàng hóa về các chợ tăng, đạt hơn 14.000 tấn/đêm, tăng 57,38% so với ngày thường. Riêng lượng thịt heo về chợ đầu mối Hóc Môn đạt 570 tấn/đêm, tăng 54,1% so ngày thường và lượng thịt heo về chợ đầu mối Bình Điền đạt 325,1 tấn/đêm, tăng 14,51% so ngày thường.

Về giá cả, một số mặt hàng do sức mua tăng, cầu vượt cung nên giá tăng như cà chua, cà rốt, cải bó xôi, cải ngọt, cải xanh tăng 1.000 đồng - 3.000 đồng/kg; dưa leo, ngò rí, đậu cove tăng 1.000 đồng - 7.000 đồng/kg.

Đối với trái cây, bưởi năm roi, mãng cầu tròn, xoài cát Hòa Lộc tiêu thụ nhiều, giá tăng 10.000 đồng - 15.000 đồng/kg; quýt đường, quýt tiều tăng 25.000 đồng - 30.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, sản lượng các mặt hàng thịt heo về chợ tăng mạnh, giá ổn định hoặc giảm nhẹ so đêm trước. Gần về sáng giá heo sỉ giảm nhẹ từ 3.000 - 5.000đồng/kg so với giá cố định đầu giờ chợ.

Theo Sở Công thương TP.HCM, thông tin từ các quận huyện, hệ thống chợ, siêu thị, doanh nghiệp bình ổn thị trường cho thấy thị trường ngày 28 tết trên địa bàn thành phố tương đối ổn định. Lượng hàng dồi dào, giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ mua sắm tết không biến động, đặc biệt là hàng hóa thuộc chương trình bình ổn thị trường đảm bảo cung ứng đầy đủ.