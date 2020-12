Nghệ An phấn đấu năm 2025 là tỉnh khá trong khu vực miền Bắc

UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025.

Cụ thể, VNPT sẽ tư vấn cho chính quyền Nghệ An phát triển theo chiến lược chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, mặc dù gặp nhiều thách thức, nhưng tỉnh sẽ kiên định thực hiện, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc và đến 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để thực hiện được mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An xác định sẽ có ba khâu đột phá. Một trong ba đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hiệu quả để thu hút đầu tư. Muốn vậy, phải ứng dụng CNTT, đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử.

Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT triển khai cho chính quyền Nghệ An các sản phẩm CNTT theo mô hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT.



Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Nghệ An tại lễ ký kết. Ảnh VT

Nếu như các hợp tác trước đây giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT chủ yếu tập trung vào triển khai phát triển hạ tầng VT-CNTT cho Tỉnh, thì thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực mới.

UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đã thống nhất hợp tác trên sáu nội dung, trong đó có việc Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng Viễn thông-CNTT và phát triển đô thị thông minh...

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Nghệ An.