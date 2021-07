Theo phản ánh của người tiêu dùng tại TP.HCM, hiện nay các kênh mua sắm online lại trở nên "tắc nghẽn" sau một vài ngày giao dịch thuận lợi, nhất là sau khi TP.HCM tăng cường siết chặt hơn nữa một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Thực tế, cách đây 3-4 ngày, sức mua của người tiêu dùng có xu hướng giảm mạnh, các hệ thống siêu thị chưa kịp tìm ra cách tiêu thụ lượng thức phẩm tươi sống còn tồn động thì nay đã phải tính thêm phương án tăng dự trữ, đảm bảo nguồn cung trong những ngày tới, khi TP.HCM công bố chỉ thị 12 về siết chặt giãn cách xã hội.

Chị Phương Dung (Tân Bình) cho biết, từ tối ngày 22-7 đến nay chị rất khó để đặt hàng ở các ứng dụng mua hàng như Emart, Lotte, VinMart, GrabMart...

"Ở các hệ thống siêu thị, mở ứng dụng lên là sẽ thấy thông báo hiện nay đơn hàng đang tăng đột biến, do đó siêu thị tạm dừng nhận thêm đơn mới. Với các ứng dụng mua hàng hộ như GrabMart, Nowfresh... cũng rất khó để tìm được tài xế nhận đơn của mình"-chị Dung bày tỏ.

Theo khảo sát, khi đăng nhập vào các hệ thống siêu thị như Lotte Mart, MM Mega Market, Emart, hay AEON Vietnam, BigC... đều hiển thị thông tin tạm ngưng nhận đơn hàng hoặc thông báo về việc sẽ kéo dài thời gian giao hàng từ 5-7 ngày do số lượng đơn hàng đang gia tăng đột biến.







Các hệ thống siêu thị đang trong tình trạng quá tải đơn hàng. Ảnh: Thu Hà

Đại diện siêu thị Lotte Mart cho biết khoảng 3 ngày trở lại đây, lượng mua sắm online và offline có xu hướng tăng trở lại. Hiện hệ thống đặt hàng online của siêu thị này đã đạt số lượng đơn hàng cho 5 ngày tới.

"Đơn hàng của siêu thị hiện đang quá tải, ước tính lượng đơn đầy cho 5 ngày tới. Tuy nhiên chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh quá trình giao hàng cũng như loại bỏ các đơn hàng khách đã hủy, để có thể nhanh chóng mở lại hệ thống online"- vị này cho biết.

Vị này cho biết thêm, việc quá tải đơn hàng online bên cạnh việc ghi nhận lượt mua sắm của người dân tăng mạnh thì còn do hệ thống siêu thị gặp khó khăn ở nhân sự quản lí, xử lý đơn hàng và một số đối tác thông báo tạm ngưng nhận đơn hàng tại một số khu vực của TP.Thủ Đức...

"Điều này ít nhiều gây nên tình trạng quá tải đơn hàng cho siêu thị"-vị này khẳng định.

Phía siêu thị Go, Big C cũng thông tin ở hiện nay hệ thống giao hàng online của siêu thị tại TP.HCM và Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai... cũng thông báo tạm dừng nhận đơn hàng mới, do số lượng đơn hàng trực tuyến đang tăng cao.

Hầu hết các nhà kinh doanh, đơn vị bản lẻ đều thừa nhận dù dồn nhân lực và đầu tư công nghệ thì họ vẫn không thể tránh khỏi những đơn hàng không thành công trước sức mua tăng giảm thất thường này.

Tuy nhiên để giải quyết tình trạng mua hàng trên các nền tảng siêu online siêu thị, người tiêu dùng tại TP.HCM cũng có thể lựa chọn thêm nhiều phương thức thực phẩm thiết yếu khác thông qua nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) như Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, Voso...



Các sàn TMĐT nổ lực trong việc đẩy nhanh giao hàng thực phẩm. Ảnh: Thu Hà

Trao đổi với PLO, Bà Vũ Thị Nhật Linh, Phó tổng giám đốc quản lí sàn thương mại Tiki cho hay, từ nay đế hết 1-8, Tiki kết hợp với Sở công thương TP.HCM triển khai chương trình cung ứng nguồn thực phẩm, hàng hóa thiết yếu với mức giá bình ổn, chung tay cùng TP vượt qua dịch bệnh.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh chóng, sàn TMĐT này đã lên kế hoạch và chuẩn bị nguồn hàng nhanh nhất để có thể giao thực phẩm trong vòng 2 giờ, 4 giờ hoặc giao trong ngày đối với tùy hàng hóa.

Giám đốc kinh doanh một sàn thương mại điện tử khác nhìn nhận, điều quan trọng nhất trong mua sắm thực phẩm, hàng tươi sống là khâu vận chuyển và giao hàng.

"Khách hàng luôn muốn có hàng nhanh, thực phẩm tới tay phải tươi ngon, do đó các sàn TMĐT nhưu chúng tôi luôn phải nỗ lực thay đổi dịch vụ giao hàng tốt hơn từ giao trong 1-2 ngày, rút lại còn giao trong ngày, trong 4 giờ và giao trong 2 giờ..."

Cũng theo vị này, việc người dân TP.HCM tăng nhu cầu trng việc mua sắm online cũng phần nào giúp các đơn vị kinh doanh, nhà bán lẻ nhìn nhận lại hệ thống quản lí để từ đó thay đổi, cải tiến hệ thống phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu sắm thông minh ngày nay.