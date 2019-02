Người Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng mua vàng ngày Thần Tài

Ngày 14-2, ghi nhận tại hàng loạt cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, hàng trăm người dân đang nối đuôi xếp hàng trước các cửa tiệm để mua vàng.



Theo quan niệm, hôm nay là ngày mùng 10 Âm lịch, tức ngày vía Thần Tài. Khi mua vàng vào ngày này, người mua sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cả năm.

Chính vì quan niệm trên, cứ đến ngày này hằng năm, người dân Hà Nội lại hò nhau đi mua vàng, thậm chí dậy từ tờ mờ sáng để giành chỗ mua sớm.







Từ 4 giờ sáng, đoàn người đông nghẹt xếp hàng trước các tiệm vàng. Ảnh: TUYẾN PHAN

Tại phố Trần Nhân Tông lúc 4 giờ sáng, hàng chục khách hàng đã có mặt tại các cửa tiệm vàng của Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý. Dù 6 giờ 30 các tiệm này mới mở cửa giao dịch nhưng người dân cho hay sẵn sàng chờ đợi để được mua sớm.



Cũng giống như mọi năm, khách hàng tập trung về con phố vàng này rất đông. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở số 29 Trần Nhân Tông, hàng trăm người xếp hàng dài dọc con phố, chờ đến lượt mua vàng. Ảnh: TUYẾN PHAN



Nhân viên tiệm vàng bố trí hoa quả và nước uống hỗ trợ người đợi mua vàng. Ảnh: TUYẾN PHAN

Do lượng khách mua rất đông, phía Bảo Tín Minh Châu thông báo tạm không mua vào vàng với số lượng nhỏ, chỉ giao dịch từ 50 chỉ trở lên, nhưng khách hàng phải nhận tiền vào hôm sau. Cửa hàng này cũng bố trí nhân viên cung cấp nước uống và đồ ăn vặt cho khách hàng.











Tương tự, tại cửa hàng Phú Quý, tiệm này trải thảm đỏ để đón khách tới mua vàng ngày Thần Tài. Ngay sau khi mở cửa, hàng chục người dân ngay lập tức ùa vào để mua vàng.

Năm nay, ngoài các loại vàng quen thuộc như thần tài, phú quý, nhẫn tròn trơn, trang sức..., các cửa tiệm đua nhau tung sản phẩm heo vàng để hút khách hàng.



Vì là năm Kỷ Hợi, người dân quan niệm mua heo vàng sẽ gặp rất nhiều may mắn. Số lượng người đi mua sản phẩm này vì vậy cũng rất đông. Ảnh: TUYẾN PHAN



Bảo Tín Minh Châu cho biết đã chế tác và tuyển chọn nhiều sản phẩm trang sức hình LINH GIÁP HỢI như: Đĩnh vàng kim hợi – No đủ quanh năm, an nhàn hạnh phúc; Kim hợi tượng vàng – Đón lộc xuân sang- An khang thịnh vượng; Nhẫn kim tiền kim hợi – May mắn, an nhàn, sung túc cả năm…

Bên cạnh đó, hệ thống này cũng đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng rồng Thăng Long các bản vị 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua vàng lấy may của người tiêu dùng.