Nhiều cây xăng ở Quảng Nam hết xăng: Bộ Công Thương lên tiếng

Ngay sau khi PLO phản ánh về việc nhiều cây xăng ở Quảng Nam treo biển hết xăng, chiều ngày 30-3, Bộ Công Thương cho biết, Vụ Thị trường trong nước đã liên hệ với Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để tìm hiểu.



Cửa hàng xăng dầu số 6 - Bình An thông báo hết xăng. Ảnh: THANH NHẬT

Đánh giá về trường hợp này, Bộ Công Thương nhận định việc thiếu mặt hàng xăng chỉ xảy ra tại 1 cửa hàng thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tuyết Mai. Đây là trường hợp thiếu xăng cục bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, không phải hiện tượng phổ biến. Hiện sự việc cũng đã được xử lý kịp thời, bảm đảm nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường.



Theo Bộ này, nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do lượng xăng người dân mua về dự trữ (mang can mua về) tăng đột biến tại khu vực nêu trên. Trong khi đó, do trước thời điểm kỳ điều hành giá xăng dầu được dự báo giảm nên DN không tích trữ mặt hàng này nhiều; từ đó dẫn đến việc thiếu xăng trong khoảng thời gian gần 2 giờ (từ 7h30 - 9h15).



Bộ Công Thương cho biết, hiện tất cả cửa hàng xăng dầu và hệ thống đại lý bán lẻ trực thuộc của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tuyết Mai đều hoạt động cung cấp hàng bình thường trở lại. Đồng thời, nguồn cung các mặt hàng xăng dầu trên địa bàn cả nước vẫn đủ để cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của người dân.



Ngoài ra, Vụ Thị trường trong nước đã qua trao đổi, đề nghị Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Quản lý thị trường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát để không xảy ra tình trạng thiếu hàng nêu trên.



Trước đó, PLO đã phản ánh, sáng ngày 30-3, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Thăng Bình (Quảng Nam) thông báo hết xăng dầu khiến người dân gặp khó.