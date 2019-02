Nhiều kiểu quảng bá thú vị nhân thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 đến 28-2. Đây là sự kiện lớn, thu hút sự chú ý của cả thế giới và được coi là cơ hội hiếm có để quảng bá hiệu quả về du lịch, đất nước và con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Oxalis, công ty chuyên tổ chức các tour du lịch mạo hiểm, khám phá từ các hang động và những khu rừng nguyên sinh hoang sơ ít người đặt chân tới, cho rằng: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là sự kiện được cả thế giới chú ý, có hàng trăm triệu người sẽ dõi theo sự kiện tại Việt Nam.

"Chính phủ Việt Nam đã tuyên bố đứng ra tổ chức cho sự kiện này. Mỗi người một việc, mỗi ngành một việc, ai bảo đảm an ninh thì cứ làm việc của mình, ai lo dịch vụ hậu cần cứ làm tốt làm hài lòng các đoàn quốc tế", ông Á nói.



Hình ảnh quốc kỳ ba nước Mỹ- Việt Nam -Triều Tiên thể tại Hang Tiên. Ảnh: OXalis.

Theo ông Á, ngành du lịch, khách sạn ngoài làm tốt dịch vụ của mình ra cũng nên tận dụng cơ hội này quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thanh bình với bạn bè quốc tế.

Cách đơn giản nhất mà không tốn nhiều chi phí là chụp ảnh, quay phim và ghi những lời chào đón hội nghị tại những địa danh có cảnh đẹp và đưa lên các kênh truyền thông. Tất cả cùng làm sẽ tạo ra sự lan tỏa rất lớn.

Cụ thể, ông Á đã chụp nhiều hình ảnh có quốc kỳ của Việt Nam, Mỹ và Triều Tiên tại các điểm của hang Sơn Đoòng, Tú Làn, Hang Tiên, Hang Én, chào mừng sự kiện Hội nghị thượng định Mỹ- Triều.



Những hình ảnh chào đón hội nghị tại địa danh có cảnh đẹp. Ảnh: Oxalis

Trong một diễn biến liên quan, nắm bắt nhu cầu quan tâm của người dân khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra, nhiều cơ sở kinh doanh đã “ăn theo” nhằm tăng doanh số và quảng bá thương hiệu.

Ví dụ một cửa hành ở Hà Nội đã tung ra thị trường ra thị trường những chiếc áo thun in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un với giá khoảng 100.000 đồng. Sản phẩm này được sự đón nhận nhiệt tình từ đông đảo du khách nước ngoài cũng như người dân Việt Nam.

Một số nhà hàng tại Hà Nội cũng ra mắt thực đơn, trang trí chủ đề có liên quan đến ông Trump và Kim Jong-un như một cách thức để quảng bá. Ví dụ một nhà hàng ở Hàng Than, Hà Nội tung ra loại cocktail có tên "Make the world great again" với giá khoảng 160.000 đồng mỗi ly.

Mới đây một salon ở Hà Nội đã tung chương trình cắt miễn phí cho khách muốn có kiểu tóc giống Tổng thống Mỹ hoặc nhà lãnh đạo Triều Tiên. Chủ cửa hàng cho biết, nhận được sự hưởng ứng tốt từ khách hàng và đa phần mọi người chọn cắt kiểu đầu của Kim Jong-un.

Tại cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều diễn ra tại Singapore hồi năm ngoái, Chính phủ Singapore cũng ra mắt đồng xu kỉ niệm mang tên "Hòa bình thế giới".



Từ ngày 18 đến 28/2, một cửa hàng tóc trên phố Đê La Thành, Hà Nội thông báo miễn phí cho khách hàng muốn có kiểu tóc giống ông Trump hoặc Kim Jong-un.