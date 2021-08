Đề nghị gia hạn nộp thuế đặc biệt với ô tô Bộ KH&ĐT vừa hoàn thiện nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong đó, bộ này đề xuất Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu trình Thủ tướng tiếp tục gia hạn việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2021. Đồng thời nghiên cứu đánh giá tác động dịch bệnh để có thể xem xét tiếp tục giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Lý do là ngành sản xuất ô tô đang đối diện với nguy cơ khủng hoảng toàn diện. Đơn cử như tổng cầu đang giảm, thiếu linh kiện, kinh doanh đình trệ, chi phí vận chuyển đắt đỏ do giao thông khó khăn. Xe Ford bán tải ngừng sản xuất vì thiếu chip Hãng xe Mỹ buộc phải ngừng sản xuất dòng xe Ford bán tải vốn được người tiêu dùng VN ưa chuộng. Theo đó, hãng này xác nhận hai nhà máy chuyên lắp ráp mẫu xe bán tải đặt tại Canada và Mỹ phải đóng cửa vào cuối tháng 8 này do không thể tìm đủ nguồn cung chip để đưa vào sản xuất. Không chỉ Ford bị ảnh hưởng bởi điều này mà các hãng ô tô khác trên thế giới cũng đang đau đầu vì chỉ thiếu một linh kiện nhỏ mà toàn bộ dây chuyền sản xuất phải dừng hoạt động. Việc thiếu chip bắt đầu từ năm ngoái, khi tình trạng dịch bệnh gây gián đoạn chuỗi cung.