Phát hiện 2.000 lít dầu gội không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) cho biết: ngày 4-4 tại khu vực đường Thủ Dầu 1, khu công nghiệp Bắc Duy Hải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đội Quản lý thị trường số 7 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phối hợp với phòng PC03 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một xe tải vận chuyển một lượng lớn bia, rượu, bánh kẹo, nước giải khát, đồ chơi trẻ em các loại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện H.N.H (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Quảng Ninh) vận chuyển 2.000 lít dầu gội; 1.000 lít dung dịch tẩy rửa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa ước tính 49 triệu đồng.



Chủ hàng không xuất trình được chứng từ hóa đơn hợp pháp cho lượng lớn hàng Trung Quốc.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 10-Cục Quản lí thị trường Nghệ An phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra xe ô tô tải biển số 60C-160.34 do tài xế N.D H trú tỉnh Thái Bình điều khiển theo hướng Bắc-Nam.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển một lượng lớn hàng hóa gồm bia, rượu, bánh kẹo, nước giải khát, đồ chơi trẻ em các loại... Toàn bộ số hàng hóa trên đều do Trung Quốc sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng.

Các vụ việc trên hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh các vụ vi phạm:



Đồ chơi trẻ em xuất xứ Trung Quốc bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện.



3.000 lít dầu gội, chất tẩy rửa không rõ nguồn gốc

Tang vật được niêm phong tạm giữ tiếp tục xử lí theo quy định pháp luật.