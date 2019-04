Phát hiện cơ sở làm giả nhái 10.000 chai mỹ phẩm hàng hiệu

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả cho biết, lúc 14h ngày 18-4, Đội Cảnh sát kinh tế-Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An kiểm tra cơ sở Nhân Vũ tại Số 16, đường Võ Thúc Đồng, Khối 9, phường Bến Thủy, thành phố Vinh do ông Trần Ngọc Lâm và bà Vũ Thị Hoài Nhân làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở Nhân Vũ đang sang chiết, sản xuất, đóng gói số lượng lớn các chai, lọ, bao bì mỹ phẩm giả, nhái nhãn mác các thương hiệu mỹ phẩm nước ngoài nổi tiếng.

Ngay tại cơ sở Nhân Mỹ, lực lượng chức năng đã tạm giữ một máy dập date, một số dụng cụ sang chiết, tẩy xóa ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng trên các vỏ chai, lọ, bao bì và gần 10.000 chai, lọ mỹ phẩm giả, nhái nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior, L'ore'al...



Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.

Theo lực lượng chức năng, cơ sở này thu gom các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng... rồi tổ chức sang chiết, đóng gói vào các chai, lọ, bao bì mỹ phẩm có dán nhiều loại nhãn mác của các thương hiệu mỹ phẩm nước ngoài nổi tiếng; dập lại ngày tháng năm sản xuất và hạn sử dụng để cung ứng cho các cửa hàng mỹ phẩm trong và ngoài tỉnh Nghệ An.

Hiện Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật, phương tiện, dụng cụ vi phạm để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.