Phát hiện kho sản xuất amply nghi gian lận, giả mạo

Phát hiện hành vi vi phạm trên khâu lưu thông

Ngày 16-1, Đội QLTT số 7 thuộc Cục QLTT Quảng Bình kiểm tra xe ô tô tải mang biển số 18C-038-63 do ông Nguyễn Văn Tuyến điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 bộ amply hiệu JARGUAR SUHYOUNG, PA-506N xuất xứ Việt Nam (theo nội dung ghi trên nhãn giấy dán trên sản phẩm) không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp tại thời điểm kiểm tra. Lực lượng chức năng đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ số amply trên.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông Đoàn Văn Quyết, đại diện cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu Dũng Nguyên đã thừa nhận 40 cái amply hiệu JARGUAR SUHYOUNG nói trên được mua từ Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ điện tử Hùng Việt Phát (phường Thới An, quận 12, TP.HCM).

Đội QLTT số 7 cùng ông Quyết tiến hành mở niêm phong 12 hộp amply để kiểm tra thực tế trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương.

Kết quả kiểm tra cho thấy trên 2 mặt bên trong của hộp các tông cũng như sản phẩm có 2 mảnh giấy trắng. Khi bóc mảnh giấy này ra thì trên bề mặt sản phẩm có các dòng chữ "Made in Korea" và "KOMI®" được in trực tiếp lên bề mặt của sản phẩm.



Sản phẩm amply JARGUAR SUHYOUNG, PA-506N được dán nhãn Made in Việt Nam.



Thùng các tông cũng được dán nhãn Made in Việt Nam để che lấp dòng chữ Made in Korea và dòng chữ KOMI®.

Tổng cục QLTT chỉ đạo mở rộng điều tra

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, có dấu hiệu sản xuất hàng hoá trong nước nhưng giả mạo xuất xứ nước ngoài và thực hiện hành vi vi phạm tại nhiều địa phương, Tổng cục QLTT đã có yêu cầu chỉ đạo Cục nghiệp vụ QLTT phối hợp với Cục QLTT TP.HCM để xác minh và làm rõ vụ việc.

Thông tin từ Bộ Công thương cho hay, ngày 25-2, Đội QLTT số 12- Cục QLTT TP.HCM kiểm tra 2 Chi nhánh thuộc Công ty Hùng Việt Phát. Ở chi nhánh 1 trên đường Lê Văn Khương (phường Hiệp Thành, quận 12), tại thời điểm kiểm tra, công ty đang hoạt động sản xuất loa các loại nhưng trên thành phẩm không ghi nơi sản xuất theo đúng quy định.

Tiếp đó, đội QLTT đã có buổi kiểm tra chi nhánh 2 tại phường Thới An, Quận 12, tại đây ông Phạm Việt Hùng thừa nhận 40 cái amply hiệu Jarguar Suhyoung, PA-506N đã thu giữ trước đó là do Công ty TNHH SX TM DV điện tử Hùng Việt Phát sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, công ty này đã mua mặt trước, mặt sau và thùng carton chứa amply hiệu Jarguar® Suhyoung, PA-506N từ 1 người ở chợ Nhật Tảo. Khi mua vào, trên mặt sau đã được in 2 dòng chữ "Made in Korea" và "KOMI®" nhưng Công ty không thể xoá được nên đã in 2 nhãn giấy ghi chữ "Made in Việt Nam" dán đè lên. Các linh kiện, phụ kiện là được mua theo các hoá đơn đã xuất trình để lắp, gắn vào sản phẩm.

Đội QLTT số 12 đã tạm giữ 153 đơn vị sản phẩm gồm amply và các nguyên vật liệu để sản xuất khác.

Đồng thời, nhận thấy Công ty Hùng Việt Phát có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá với tổng giá trị hàng hoá có dấu hiệu vi phạm là 47.025.000 đồng là có dấu hiệu hình sự (trên 30.000.000 đồng), Tổng cục QLTT chỉ đạo Cục QLTT TP.HCM chủ trì phối hợp với Cục QLTT tỉnh Quảng Bình chuyển hồ sơ, tang vật có dấu hiệu vi phạm cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.