Ngày 26-7, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho biết: Đội QLTT số 6 đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh (trụ sở chính tại phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) số tiền 1,5 triệu đồng. Lý do: đơn vị này đã không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định pháp luật.



Lực lượng QLTT tỉnh An Giang kiểm tra một cửa hàng Bách Hóa Xanh: ẢNH: Cục QLTT tỉnh An Giang

Trước đó, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 21-7-2021, đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 6 phối hợp các ngành chức năng cùng Công an huyện Châu Thành kiểm tra Cửa hàng Bách Hóa Xanh số 37 (xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh).



Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng Bách Hóa Xanh số 37 không thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa. Cụ thể là không niêm yết giá thức uống dinh dưỡng hiệu MILO loại 330g/bịch, chuối già Nam Mỹ loại 1kg/hộp, gà dai...

Đội QLTT số 6 tiến hành lập biên bản và mời người đứng đầu cửa hàng Bách Hóa Xanh An Giang số 37 đến trụ sở Đội QLTT số 6 để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.