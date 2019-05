Phạt người phụ nữ bán 1,7kg măng cụt 'chém' 1 triệu đồng

Ngày 12-5, Công an phường Hương Long (TP.Huế) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Én (52 tuổi, trú tại 14 Lê Quang Quyền, phường Hương Long, TP. Huế) về hành vi "Dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản" của du khách lúc mua bán hàng trước khu vực chùa Thiên Mụ.



Cơ quan công an yêu cầu các hộ kinh doanh, bán hàng rong xung quanh khu vực chùa Thiên Mụ cam kết không để xảy ra tình trạng gian dối để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NGUYỄN DO



Theo đó, bà Lê Thị Én bị xử phạt 1,5 triệu đồng theo điểm C, khoản 01, điều 15 của Nghị định 167/2013; đồng thời, buộc bà Én trao trả lại 1 triệu đồng mà bà đã chiếm đoạt cho bị hại.

Qua sự việc trên, Công an phường đã yêu cầu 48 hộ kinh doanh, bán hàng rong xung quanh khu vực chùa Thiên Mụ cam kết không để xảy ra tình trạng trên. Công an phường đã phối với chính quyền địa phương lắp đặt 5 Camera an ninh xung quanh khu vực chùa Thiên Mụ để kiểm soát tình hình.

Như PLO đã đưa tin, vào ngày 17-4, trên tài khoản Facebook cá nhân có tên Cuong Nguyen đăng tải bài viết phản ánh việc người này chứng kiến một nữ du khách nước ngoài mua 60.000-70.000 đồng măng cụt, nhưng đưa cho người bán 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Sau khi lấy măng cụt, vị du khách đòi trả lại tiền thừa thì người bán không trả và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chứng kiến sự việc, chủ tài khoản Facebook này liền can thiệp nhưng có một vài thanh niên lạ đến đe dọa nên đành rút lui. Nội dung này đã được chuyển đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngay sau đó, Công an TP Huế đã bố trí lực lượng kiểm tra trước chùa Thiên Mụ, phát hiện một trường hợp bán hàng có hành vi bán 1,7 kg măng cụt cho du khách nước ngoài với giá 100.000 đồng. Tuy nhiên, lợi dụng du khách không biết mệnh giá tiền nên đã lừa lấy 1 triệu đồng (2 tờ mệnh giá 500.000 đồng) mà không thối lại tiền thừa.