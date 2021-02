Quà Tết lạ: cặp đũa 5 triệu, tấm bùa 100 triệu

Hãng tin SCMP cho biết, tại Trung Quốc, thị trường quà Tết cao cấp đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Vì Tết nguyên đán là sự kiện quan trọng để ăn mừng, mua sắm nên nhiều thương hiệu đang đưa ra nhiều mặt hàng xa xỉ dành riêng cho Tết nguyên đán ở đất nước tỉ dân này.

Ví dụ, Hãng Shanghai Tang đã đưa ra 2 cặp đũa chào đón năm con Trâu 2021 được chế tác vô cùng tinh xảo, với chất liệu bằng đồng và đặc biệt ở phần đỉnh mỗi đôi đũa có hình linh vật con trâu cũng làm bằng đồng.

Đây là phiên bản giới hạn với 100 bộ được sản xuất và bán trên khắp thế giới. Mức giá hãng đưa ra là 203 USD, tương đương gần 5 triệu đồng cho hộp đũa 4 chiếc.

Hãng thương hiệu thời trang danh tiếng Louis Vuitton cũng không bỏ qua thời điểm kinh doanh này. Bạn muốn có thứ gì độc lạ để trang trí cho chiếc túi Louis Vuitton để khác biệt và nổi bật? Hãng thời trang này cho ra một cái khăn lụa hình vuông có in hình con trâu với rất nhiều hoạ tiết.

Chiếc khăn lụa hình vuông có kích thước 90 cm, làm bằng lụa và có giá 715 USD, tương đương 16,4 triệu đồng.

Bạn muốn muốn may mắn trong năm mới và nhiều tiền, Hãng Saint Laurent sẽ đáp ứng điều đó bằng việc bán chiếc ví nhỏ đựng thẻ tín dụng, màu đỏ và tất có in hình linh vật năm con trâu. Giá chiếc ví nhỏ này chỉ tầm vào khoảng 380 USD, tương đương khoảng 8,7 triệu đồng.



Thậm chí, bạn muốn có một tấm bùa may mắn đeo tay trong năm mới thì Hãng Annoushka cũng sẵn lòng chiều. Vấn đề bạn chỉ cần bỏ ra 3.300 bảng Anh, khoảng 104 triệu đồng để sở hữu một bộ gồm tấm bùa có in hình linh vật con trâu (giá 1.500 bảng Anh) và một vòng đeo (1.800 bảng Anh) làm hoàn toàn bằng vàng 18 K.