Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết Bộ đề xuất bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin-cho, lợi ích nhóm. Những gỡ bỏ này là nhằm để nền kinh tế hoạt động phù hợp với nguyên tắc thị trường. Các đề xuất có thể kể đến như bãi bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT, bãi bỏ quy hoạch sân golf...



Ghi nhận việc Bộ đề xuất bỏ những quy định có thể tạo ra xin-cho như giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT…, Thủ tướng nói: “Bãi bỏ cơ chế xin-cho là hướng tiến bộ, là hướng chính của chúng ta”.

Đặt hàng với Bộ KH&ĐT, Thủ tướng đề nghị Bộ phải hiến kế bứt phá nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế-xã hội không chỉ trong năm 2019 mà còn trong dài hạn. “Làm sao Bộ KH&ĐT tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ xóa được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Trong phường anh có người chết mà anh mang giấy chứng tử tới tận nhà để chia buồn, hay nhà có người mới sinh thì anh mang hoa đến tặng. Anh có làm được việc đó không? Mình phải có việc làm cụ thể vì dân” - Thủ tướng nêu cụ thể và sau đó nhắc tới việc cần thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Thủ tướng dẫn ngạn ngữ “Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn” và nhận định thời gian qua chúng ta đã thấy được hiệu quả của thay đổi thể chế và điều này khích lệ chúng ta quyết tâm, đồng lòng tiếp bước trên con đường này.

“Mọi tổ chức, cá nhân có toàn quyền tự do kinh doanh, tự do sáng tạo; hệ thống thể chế phải đảm bảo được đầy đủ quyền tự do kinh doanh, tự do sáng tạo và hiện thực hóa được những ý tưởng, đề xuất đổi mới, sáng tạo. Những nguyên tắc này cần được áp dụng đầy đủ và nhất quán trong việc soạn thảo, tham vấn, thẩm định và thông qua các văn bản, chính sách, đề án” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.