Tuy vậy, dễ thấy là sau khi kết luận kiểm tra giá điện của Bộ Công Thương được công bố và báo cáo Thủ tướng, dường như công luận vẫn không cảm thấy thuyết phục và đưa ra nhiều thắc mắc.



Bộ Công Thương không trả lời thẳng và đúng trọng tâm vào câu hỏi: Vì sao vừa qua hóa đơn tính tiền điện của rất nhiều hộ tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí cao hơn? Vì sao công thức tính giá điện và cách thức phân bổ chi phí cũng như chi phí trong cơ cấu giá điện còn thiếu minh bạch? Có hay không chuyển lỗ từ các khoản đầu tư kém hiệu quả vào chi phí điện năng, bắt dân phải gánh? Phải chăng chính phương pháp tính lũy tiến không còn phù hợp thực tế, dẫn đến tình trạng dân vừa phải trả thêm tiền điện do giá tăng cao, vừa trả thêm tiền do nhảy bậc?...

Dĩ nhiên nếu việc tăng giá điện là bất khả kháng thì người dân chắc cũng sẵn sàng móc thêm hầu bao để đảm bảo điện không ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia. Thế mà một số nội dung trong báo cáo của Bộ Công Thương cứ như... nói lấy được.

Lần trước khi lấy lý do giá điện Việt Nam thấp nhất trong số nhiều nước bị chỉ trích thì lần này Bộ Công Thương đưa thêm phần so sánh giá điện với GDP vào. Nhưng những luận điểm này chưa đầy đủ, chưa đủ sức thuyết phục.

Bởi đã so sánh giá điện Việt Nam đang thấp hơn rất nhiều nước thì phải so sánh với cả đồng lương và thu nhập thực tế; phải so sánh với chi phí đầu vào của ngành điện các nước, so sánh với mức an sinh xã hội. Đặc biệt có chuyên gia còn cho rằng nếu tính theo các bậc trên cao, giá Việt Nam lại thuộc hàng đắt đỏ chứ không hề rẻ.

Hơn nữa chỉ có những con số biết nói về thực tế chi phí sản xuất, kinh doanh, quản lý ngành điện; chi phí, giá thành đầu vào… mới có thể thuyết phục được cả người dân lẫn doanh nghiệp. Đáng tiếc là những thông tin cơ bản này lại chưa được công bố chi tiết, kịp thời, công khai rộng rãi cho người dân, những người đóng thuế biết.

Hệ quả tất yếu là người dân, vốn đóng thuế để duy trì hệ thống doanh nghiệp nhà nước, không thể biết được những cái cần biết. Họ chỉ ngã ngửa người khi các đại án xảy ra và hàng ngàn tỉ, chục ngàn tỉ... bị ném vào lãng phí, thất thoát. Và đương nhiên kể cả người dân muốn giám sát cũng chẳng có cơ sở nào khi tất cả số liệu cần công khai thì lại... tù mù!

Vì vậy, dễ thấy báo cáo của Bộ Công Thương về giá điện cần phải chờ những cơ sở đối chứng khác. Thủ tướng đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì một cuộc thanh tra giá điện. Người dân đang kỳ vọng tới đây sẽ được chứng kiến một báo cáo khách quan, công bằng và minh bạch của cơ quan thanh tra!