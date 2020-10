Bùng nổ ô tô giảm giá khủng mùa cuối năm

Chín tháng, người Việt mua gần 180.000 ô tô Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9-2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.252 xe, tăng 32% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 2% so với cùng kỳ. Tính chung chín tháng đầu năm, thị trường ô tô Việt Nam bán được hơn 179.150 xe, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này chưa tính thêm báo cáo từ TC Motor (nhà phân phối xe Hyundai), VinFast và Mercedes-Benz Việt Nam. Hiện các hãng xe đẩy mạnh nguồn cung các mẫu xe mới cho thị trường cuối năm với kỳ vọng hút khách, tăng doanh số bán hàng.