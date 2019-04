CEO Agrex Saigon: 'Tôi đi chơi suốt, công việc vẫn tốt'

Tôi không ngồi suốt ngày tại công ty . Khi mà nhiều công đoạn trong dây chuyền sản xuất đã được công nghệ gánh vác hết, vậy công việc của bản thân ông chắc cũng không vất vả như trước đây? + Tôi đi chơi suốt! Có khi tôi đi ba tuần đến cả tháng mà công việc vẫn tốt, chạy đều. Vì khi mọi thứ đã được công nghệ thiết lập, vận hành và giám sát, tôi chỉ kiểm tra là chính. Khi tôi đi công tác ở đầu bên kia đại dương, chỉ việc mở điện thoại hay máy tính là biết tình hình công ty và nếu thấy cần thiết tôi mới can thiệp, nhắc nhở cấp dưới chỗ này, chỗ kia.

Sản phẩm được làm thủ công dưới bàn tay “người thợ” giúp Agrex Saigon chinh phục khách hàng khó tính. Ảnh: P.MINH Tuy nhiên, bên cạnh việc áp dụng công nghệ phải đi kèm theo chính sách phân quyền. Một khi đã phân quyền, đồng nghĩa cấp dưới tự làm, tự chịu trách nhiệm, tôi không can thiệp sâu. Khi mình tạo điều kiện, tạo sự tự do cho anh em làm thì họ sẽ phát huy hết năng lực và sáng tạo. Nhìn chung đến bây giờ công việc điều hành đã giảm 50% nhờ vào các yếu tố trên. Tôi không cần ngồi suốt ngày tại công ty để điều hành sự vụ. . Có người nhận xét với tính cách của ông, nói là đi chơi nhưng thực ra là để học thêm nhiều thứ? + Đi chơi, đi thực tế nhiều sẽ thú vị nhưng càng đi càng thấy phải học thêm nhiều. Chẳng hạn, vừa rồi đi Mỹ, tôi đến các nông trại và nhận thấy tại sao nền nông nghiệp của họ phát triển khủng khiếp mà tất cả nhờ vào cơ giới hóa, công nghệ thông tin hết. Làm thực phẩm nano Ông Phạm Hải Long cho biết công ty đang hợp tác với các viện, trường trong nước nghiên cứu dòng thực phẩm nano (ứng dụng công nghệ nano trong thực phẩm). Thực phẩm nano đảm bảo các yếu tố sức khỏe như tiêu hóa nhanh, ăn số lượng rất ít nhưng vẫn tổng hợp đủ chất dinh dưỡng. “Chúng tôi sẽ tách nano từ vỏ tôm, vì hiện nguyên liệu tôm bán rất nhiều nhưng vỏ tôm sau khi bóc giá trị rất thấp, nếu thành công sẽ tăng nhiều giá trị cho sản phẩm” - ông Long nói.