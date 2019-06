CEO Tạ Quang Huyên: ‘Tâm thế yên bình quan trọng hơn tiền’

Không có cạnh tranh chán lắm . Ông nhìn nhận thế nào về cạnh tranh và tham vọng của bản thân? + Tôi chưa bao giờ sợ cạnh tranh. Cạnh tranh đối với tôi là niềm vui, chứ không thì chán lắm. Tôi thích mạo hiểm, đối diện với thử thách và cạnh tranh. Có cạnh tranh mới giúp ý thức con người ta nâng lên, không bị trì trệ, mới chịu sáng tạo, tìm tòi, khám phá để vượt lên trước đối thủ. Còn về tham vọng, tôi có quan niệm phải thuận theo tự nhiên, có bao nhiêu điều kiện thì phát triển đến đó. Không có đủ điều kiện, mình vẫn vui vẻ.

Khách hàng quốc tế tìm hiểu về hạt điều Hoàng Sơn. Ảnh: PM Tôi kinh doanh nhưng quan niệm sống là phải hạnh phúc, bình an trong tâm trí, mạnh khỏe trong thân thể. Đó mới là mục tiêu tôi theo đuổi. Do đó làm ra bao nhiêu tiền cũng vậy thôi! . Nói đến ngành điều là nói về xuất khẩu, đó là cuộc chơi với đối tác nước ngoài với không ít gập ghềnh, rủi ro. Vậy theo ông, doanh nghiệp cần làm gì để nắm đằng chuôi trong kinh doanh? + Dưới góc nhìn của tôi, một trong những cách phòng tránh rủi ro tốt nhất là tìm hiểu kỹ về đối tác. Xem xét họ có sức mạnh, tên tuổi, uy tín, thời gian hoạt động… để chứng minh đối tác là đơn vị kinh doanh đích thực. Nhưng cách an toàn nhất là mình thử từng bước một. Chẳng hạn, làm ăn với doanh nghiệp chưa hiểu rõ, cần làm nhỏ, từ từ để xem xét đối tác đó kinh doanh đàng hoàng hay không. Đừng làm lớn liền vì dễ gặp rủi ro lừa đảo mất hàng hay gặp phải những đơn vị lôm côm, mình cũng bị liên lụy theo. Tuy vậy, đó là cách giảm thiểu rủi ro chứ không nên cẩn trọng quá mức dẫn đến mất cơ hội. Thấy cái gì cũng sợ là mất cơ hội nên phải thử. Thấy các yếu tố an toàn, độ tin cậy cao thì “chơi lớn”, cái nào chưa đáng tin nhưng có cơ hội vẫn làm, tuy nhiên làm nhỏ thôi.