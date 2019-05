Chi hàng ngàn tỉ làm thẻ ATM mới: Khách hàng có phải gánh?

Giao dịch dưới 1 triệu không phải nhập mã PIN Dùng thẻ chip có thể tích hợp các ứng dụng thanh toán trong giao thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục, thanh toán nhiều dịch vụ công… ngay trên cùng một thẻ. Thẻ chip còn có ưu điểm vượt trội là không tiếp xúc khi giao dịch. Ví dụ với các giao dịch giá trị nhỏ, việc thanh toán không tiếp xúc đem lại tiện lợi cho người dùng là sẽ không cần nhập mã PIN, chữ ký mà vẫn có thể giao dịch được. Thẻ có thể vẫn để trong ví, chỉ cần chạm vào thiết bị chấp nhận thẻ khi giao dịch. Theo đại diện Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), thẻ không tiếp xúc sử dụng phù hợp với những giao dịch có giá trị nhỏ, tốc độ nhanh như vé xe buýt... Do đó, khi xây dựng, Napas đề xuất ngưỡng thanh toán không xác thực chủ thẻ mỗi lần có giá trị tối đa 1 triệu đồng. Để đảm bảo an toàn cho chủ thẻ, Napas đề nghị thẻ được chạm liên tiếp tối đa là ba lần với 3 triệu đồng. Sau ngưỡng này, chủ thẻ phải nhập mã PIN để tiếp tục quá trình không xác thực chủ thẻ. Tuy nhiên, ngưỡng giá trị thanh toán sẽ do mỗi ngân hàng phát hành thẻ quy định.