Cuối năm doanh nghiệp được vay lãi suất ‘dễ thở’

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dự báo sẽ giảm Thời gian gần đây, hàng loạt NH đã giảm lãi suất huy động và cho vay. Theo đó, Vietcombank giảm đồng loạt 0,5% một năm lãi suất cho vay cho tất cả doanh nghiệp trong hai tháng cuối năm nay. Tương tự, một loạt NH khác như VietinBank, BIDV, Agribank… cũng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 0,2%-0,5%/năm. Không chỉ vậy, nhiều NH tung ra các gói tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay thấp so với thông thường. Theo Công ty Chứng khoán SSI, sang năm 2020, với dự báo lạm phát sẽ hạ nhiệt nhanh sau tết Nguyên đán, lãi suất huy động có thể tiếp tục được định hướng giảm tiếp 0,5%-1%, từ đó kéo giảm lãi suất cho vay. “Các kỳ hạn dài trên 12 tháng sẽ giảm chậm hơn do các quy định về tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và vẫn có sự phân hóa lãi suất giữa các nhóm NH thương mại lớn và nhỏ” - Công ty Chứng khoán SSI dự báo. 5,3 tỉ USD kiều hối về Việt Nam Ông Nguyễn Hoàng Minh cho hay tình hình kiều hối về Việt Nam đều đặn và ổn định. Theo thống kê của NHNN Chi nhánh TP.HCM, tính đến cuối tháng 11 vừa qua, lượng kiều hối đạt 4,3 tỉ USD, dự kiến đến cuối tháng 12 có thêm 1 tỉ USD. Như vậy đến hết năm nay, lượng kiều hối sẽ đạt trên 5,3 tỉ USD. Con số này tăng trên 9% so với năm ngoái. Điều này đã giúp cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện kinh tế phát triển. Đặc biệt, với lượng kiều hối ước lượng trên 5,3 tỉ USD được xem là nguồn cung ngoại tệ quan trọng, giúp hỗ trợ nhiều cho ổn định tỉ giá.