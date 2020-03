Du lịch ứng phó COVID-19: Mời triệu phú Ấn Độ đến Việt Nam

Phải mời được triệu phú Ấn Độ đến Việt Nam . Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, ông có gợi ý cụ thể nào cho các công ty du lịch, nhất là khi họ muốn chuyển đổi thị trường? + Thị trường Úc dư địa còn lớn. Khách NewZealand thích biển mà Việt Nam có đường bờ biển dài là lợi thế để thu hút khách từ quốc gia này. Bên cạnh đó, Hàn Quốc là thị trường khách đến Việt Nam nhiều sau Trung Quốc. Do vậy, chúng ta có thể khai thác thêm tour du lịch biển, tour về đám cưới, tour về golf... để có thêm lượng khách Hàn mới sau khi hết dịch.

Ngành du lịch đang nỗ lực tìm thêm thị trường khách mới. Ảnh: TU . Ngành du lịch cũng đang nhắm tới thị trường Ấn Độ, vậy ông đánh giá về tiềm năng thị trường ra sao? + Trong cái rủi của dịch COVID-19, may mắn ngành du lịch nhìn lại và nhanh chóng xúc tiến các thị trường tiềm năng như khu vực Trung Đông, Bắc Mỹ... Đặc biệt là Ấn Độ, thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh khi năm 2019 khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng 27%. Ấn Độ với 1,4 tỉ dân mà các triệu phú chiếm 5%. Việt Nam nên phát triển, thu hút thị trường cao cấp các triệu phú Ấn Độ. Vấn đề là muốn thu hút khách Ấn Độ cũng như từ các thị trường mới chúng ta phải chuẩn bị tốt những nhà hàng chuyên biệt, nhân sự, dịch vụ và am hiểu văn hóa của quốc gia đó. Nếu không, chúng ta sẽ không khai thác được những thị trường này.