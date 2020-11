Giá vàng, đôla… và bầu cử tổng thống Mỹ

Giá vàng, tỉ giá, chứng khoán… đang “nín thở” chờ đón tin kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Các thị trường này được dự báo sẽ có những diễn biến đầy bất ngờ và trái chiều phụ thuộc vào ông Donald Trump hay ông Joe Biden lên nắm quyền.



Nín thở chờ kết quả bầu cử

Vào đầu tháng 8, khi giá vàng thế giới đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại 2.070 USD/ounce, chuyên gia vàng Trần Thanh Hải nhận định: Giá vàng trong tháng 9 và tháng 10 cho đến sát kỳ bầu cử tổng thống Mỹ sẽ đảo chiều, lặng sóng.

Nguyên nhân là vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump sẽ bằng mọi cách để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Mỹ nhằm đưa thị trường chứng khoán có sắc xanh, tức tăng điểm mạnh. Vì đây được xem là một trong các nhân tố giúp ông có thể tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Những dự đoán của ông Hải xem ra khá chính xác. Sau khi chạm đỉnh cao, giá vàng đã liên tục rớt giá. Dù có những dao động lên xuống nhưng giá vàng thế giới không quay lại được mốc 2.000 USD/ounce.

Đến phiên giao dịch ngày hôm qua, 2-11, tức trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ hơn một ngày, giá vàng chỉ dao động quanh mốc 1.883 USD. Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng thế giới hiện tương đương 52,8 triệu đồng/lượng.

Khi thị trường vàng thế giới diễn biến phức tạp, giá vàng Việt Nam cũng biến động theo. Đến hôm qua, giá vàng SJC tại thị trường trong nước xoay quanh mốc 56 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới khoảng 3,8 triệu đồng/lượng.

Cùng chung nhận định, ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn cấp cao Hội đồng Vàng thế giới tại Singapore, Indonesia và Việt Nam, dự báo: Từ đây cho đến khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, giá vàng sẽ đi ngang, xoay quanh mốc 1.900 USD.

Lý do là giới đầu tư có xu hướng chờ đợi, nghe ngóng các chính sách mới từ vị tổng thống đắc cử rồi mới quyết định đầu tư tiếp tục. Hiện gói kích cầu của Mỹ cũng đã dừng lại để chờ ngày bầu cử và chưa có thông tin mới. Do đó, giá vàng sẽ khó có biến động mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, thị trường chứng khoán Mỹ dù có biến động tăng giảm nhưng xu hướng sắc xanh vẫn tràn ngập do thông tin kinh tế Mỹ phục hồi được cập nhật liên tục trước bầu cử tổng thống Mỹ. Thị trường chứng khoán Việt Nam đi cùng chiều chứng khoán Mỹ. Đến ngày hôm qua, chỉ số VN Index vẫn duy trì quanh mốc 900 điểm.

Công ty Chứng khoán KBSV đánh giá cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tác động không ít nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi mạnh mẽ. Trong đó, một phần là nhờ Việt Nam có những biện pháp dập dịch hiệu quả, linh hoạt và cân bằng giữa lợi ích kinh tế lẫn mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân, cũng như kết quả kinh doanh khá tích cực của các doanh nghiệp.



Giá vàng thế giới đã không tăng lên mức 2.000 USD trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ như nhiều dự báo trước đó. Ảnh: THÙY LINH

Diễn biến mới khó đoán

Việc ông Donald Trump tái đắc cử hay ông Joe Biden chiến thắng đều có ảnh hưởng lớn đến thị trường và các quyết định đầu tư do các chính sách mới từ vị tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Theo đó, nhiều chuyên gia cùng nhận định giá vàng sẽ tăng tốc sau khi có kết quả bầu cử. Nói cách khác, dù ai lên làm tổng thống Mỹ thì giá vàng trong trung và dài hạn cũng sẽ tăng lên. Nguyên nhân, giá vàng vẫn tiếp tục hưởng lợi vì các vấn đề của nền kinh tế như lạm phát, gói định lượng vẫn còn y nguyên trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn căng thẳng sẽ tiếp tục tàn phá các nền kinh tế.

Tiền Việt vẫn ổn định Công ty Chứng khoán KBSV đánh giá các chính sách nới lỏng tiền tệ, giảm lãi suất đồng USD gần bằng 0% của ông Trump đã giúp tiền đồng duy trì giá trị ổn định một thời gian rất dài do đồng USD suy yếu. “Nếu so với các đồng tiền khác trong khu vực, tiền đồng vẫn tiếp tục được đánh giá là đồng tiền ổn định trong chín tháng năm 2020. Nguyên nhân chính giúp tỉ giá USD/VND ổn định là nhờ xu hướng giảm giá rõ rệt của đồng USD trên thị trường quốc tế” - KBSV phân tích.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, phân tích: Nếu ông Trump trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ thì nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ, duy trì lãi suất đồng USD gần bằng 0% nhằm mục đích phục hồi nền kinh tế. Điều này sẽ khiến giá trị đồng USD giảm.

Còn nếu ông Biden thắng cử có thể sẽ đi ngược lại chính sách của ông Trump. Đó là năm đầu tiên ở cương vị tổng thống, ông Biden sẽ tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ để phục hồi nền kinh tế. Nhưng sau đó sẽ siết chặt lại chính sách tiền tệ, tăng lãi suất, tăng giá trị đồng USD và tìm cách chống lạm phát.

“Như vậy, nếu tổng thống là ông Trump, tiền đồng Việt Nam sẽ duy trì giá trị ổn định, thậm chí tăng giá so với đồng USD. Trong khi đó, nếu ông Biden làm tổng thống, tiền đồng giảm giá trị. Khi đó xuất khẩu Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi chính sách tỉ giá. Điều này dẫn đến hàng Việt sẽ bất lợi trong cạnh tranh với các nước nếu tiền đồng tăng giá so với USD và ngược lại, hàng xuất khẩu có lợi nếu tiền đồng giảm giá so với USD” - ông Hiếu dự báo.

Chuyên gia tài chính Trần Đình Phương thì khuyến nghị thị trường chứng khoán nên chuẩn bị hai kịch bản với việc ông Trump hay ông Biden thắng cử. Nếu ông Trump thắng, thị trường chứng khoán sẽ phản ứng tích cực và tăng điểm mạnh vì nhìn thấy rõ các chính sách từ trước của ông Trump. Còn ông Biden lên làm tổng thống, thị trường có thể phản ứng tiêu cực tại thời điểm đó, do giới đầu tư lo lắng, nghi ngờ về các chính sách mới của ông.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả chiến thắng của một trong hai ứng cử viên, các thị trường sẽ cần thêm thông tin về việc đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện. Vì đây là yếu tố quan trọng quyết định khả năng ban hành các chính sách trong tương lai của ông Trump hay ông Biden.