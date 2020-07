Giải mã cơn sốt giá vàng hiếm thấy

Hiện giá vàng miếng, vàng nữ trang mua vào-bán ra dao động quanh mức 51 triệu - 53 triệu đồng mỗi lượng, tùy thương hiệu. Mức giá này tăng trung bình từ 800.000 đến 1,4 triệu đồng mỗi lượng so với trước đó một ngày, thậm chí có đơn vị niêm yết giá bán tăng đến gần 2 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một đêm. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng liên tiếp tăng mạnh. Mở cửa sáng 22-7, giá vàng tăng thêm 35 USD so với phiên giao dịch trước đó, lên mức 1.859 USD/ounce, tương đương 52,4 triệu đồng mỗi lượng. Tính chung, chỉ trong vòng hai ngày qua, giá vàng thế giới đã tăng gần 50 USD. Còn nếu so với hồi đầu năm nay, mỗi ounce vàng đã tăng hơn 20%.