Hàng Việt giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc

Thu hẹp thâm hụt thương mại với Trung Quốc Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tám tháng đầu năm nay, thâm hụt thương mại của VN với TQ thu hẹp đáng kể. Cụ thể, nhập siêu từ TQ tám tháng đầu năm giảm 11,1% so với cùng kỳ, chỉ còn 22,3 tỉ USD. Việc giảm nhập siêu từ TQ đã đóng góp vào con số thặng dư thương mại hàng hóa kỷ lục của VN trong tám tháng đầu năm nay, lên mức 11,9 tỉ USD Mỹ. Còn theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, xuất khẩu rau quả sang thị trường TQ giảm mạnh. Tính chung bảy tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang TQ đạt 1,1 tỉ USD, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhiều thị trường xuất khẩu rau quả khác của VN lại tăng trưởng. Đơn cử Hàn Quốc đạt 94 triệu USD, tăng 23%; Mỹ đạt 90 triệu USD, tăng 7%; Nhật Bản 79 triệu USD, tăng 12%. Đặc biệt, xuất khẩu rau quả Việt sang Thái Lan tăng mạnh hơn 215% so với cùng kỳ khi đạt trên 88 triệu USD. Xuất khẩu sang Đài Loan cũng tăng hơn 73%, đạt 53 triệu USD.