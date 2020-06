Hủy bỏ ngay quản lý mã số mã vạch hành doanh nghiệp

Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ KH&CN: Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc

Bộ KH&CN đã làm việc với các bộ, ngành có liên quan để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng MSMV nước ngoài theo Nghị định 74/2018. Qua phản ánh thực tế của DN, các đơn vị quản lý chuyên ngành cũng nhìn nhận trong quá trình triển khai thực tế, việc hướng dẫn sử dụng mã nước ngoài cho các DN, đặc biệt là DN xuất khẩu hàng hóa cần được thể hiện rõ hơn. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho DN. Bộ KH&CN sẽ có văn bản gửi Bộ Tài chính, trong đó hướng dẫn cụ thể về các hình thức ủy quyền cho phép sử dụng mã nước ngoài… Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương:

Không bắt buộc phải có MSMV

MSMV không liên quan đến chất lượng hàng hóa, không phải là căn cứ để xác định xuất xứ, không đủ thông tin để thực hiện truy xuất nguồn gốc và không phải là yêu cầu bắt buộc trong ghi nhãn hàng hóa. MSMV được DN Việt Nam sử dụng, in sẵn MSMV nước ngoài lên hàng hóa là thỏa thuận dân sự giữa các DN, có thể thực hiện bằng giấy ủy quyền hoặc không cần có giấy. Việc buộc các DN Việt Nam phải có giấy ủy quyền và thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thể vượt quá nhu cầu quản lý nhà nước và không nên thể chế hóa thành quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Thực tế, DN Việt khi đặt hàng gia công ở nước ngoài cũng cung cấp MSMV của mình cho DN nước ngoài để họ in lên bao bì hàng hóa. Pháp luật Việt Nam và các nước không yêu cầu phải có giấy ủy quyền. MSMV chỉ có 20 ký tự, đang trở nên lạc hậu trước sự phổ biến của QR Code. Do vậy, Cục Xuất nhập khẩu kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng quy định về xác nhận MSMV. Về lâu dài phải điều chỉnh, sửa đổi Nghị định 74/2018 theo hướng bỏ quy định về MSMV.