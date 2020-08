Khóc ròng vì mua vàng cấp tốc lúc giá lên đỉnh

Giá vàng giảm còn 56 triệu đồng/lượng Ngày 11-8, giá vàng tiếp tục giảm sâu. Giá vàng thế giới từ vùng 2.047 USD/ounce giảm xuống mức 1.993 USD/ounce vào lúc 13 giờ trưa qua, tương đương giảm 54 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 55,9 triệu đồng/lượng, giảm hơn 1,5 triệu đồng/lượng và rơi xuống mức giá thấp nhất trong vòng một tuần trở lại đây. Cùng chiều với đà giảm của giá vàng thế giới nhưng tốc độ giảm của giá vàng trong nước lao nhanh đến chóng mặt. Đến đầu giờ chiều qua, hệ thống cửa hàng của SJC đồng loạt hạ giá mua - bán vàng miếng xuống mức 54,33-56,19 triệu đồng/lượng. Con số này giảm tới 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Giá vàng thế giới liên tục biến động và phụ thuộc nhiều vào các nhà đầu tư lớn. Ảnh: TL Nguồn cung vàng không thiếu, sẵn sàng can thiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2020. Trong đó, cơ quan này yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần theo sát biến động giá vàng thế giới và trong nước. Qua đó để kịp thời thông tin, khuyến cáo người dân, ổn định tâm lý thị trường, không để ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, cũng khẳng định: Nguồn cung vàng trên thị trường không thiếu nhưng khi giá vàng tăng quá nhanh khiến người mua có tâm lý nôn nóng và cửa hàng kinh doanh vàng trục lợi đua nhau mua, đẩy giá lên. Giá vàng trong nước biến động chủ yếu do giá vàng thế giới tăng. “NHNN luôn theo dõi sát sao diễn biến thị trường vàng, có đủ nguồn lực và sẽ can thiệp thị trường vàng khi cần thiết” - ông Minh nhấn mạnh.