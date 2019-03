Dịch tả heo châu Phi gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi Việt Nam. Đáng chú ý thông tin dịch tả heo khiến nhiều người dân tỏ ra hoang mang, lo lắng, thậm chí loại bỏ thịt heo khỏi thực đơn của gia đình.



Trước tình hình trên, các siêu thị, doanh nghiệp, trang trại đang căng mình để kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng thịt heo. Họ còn bố trí người kiểm soát, kiểm dịch 24/24 giờ nhằm đảm bảo không để lọt thịt heo dịch bệnh đến tay người tiêu dùng (NTD).

Người cười, kẻ khóc ròng

Theo khảo sát của chúng tôi, sức tiêu thụ thịt heo ở kênh truyền thống giảm mạnh. Tiểu thương tại nhiều chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM cho biết dịch tả heo châu Phi khiến việc buôn bán ế ẩm.

Bà Nhi, tiểu thương chợ Gò Vấp, than thở: “Tôi bán thịt heo mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ lại ế ẩm như hiện nay do nhiều người không mua thịt heo. Ngay cả các mối lâu nay thường lấy thịt heo về làm chả lụa nay cũng ngừng. Có hôm tôi vừa bán vừa cho vẫn không hết hàng, có ngày lỗ 700.000 đồng. Do lỗ nhiều quá nên hôm qua tôi tạm nghỉ bán”.

Không chỉ chợ bán lẻ mà lượng heo về chợ đầu mối cũng đang giảm dần. Theo ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty Quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cách đây 10 ngày lượng heo hơi về chợ mỗi đêm bình quân 4.300 con nhưng ba ngày gần đây giảm chỉ còn 3.600 con/đêm. Giá heo hơi giảm từ 44.500 đồng/kg xuống 42.500 đồng/kg, heo mảnh cũng giảm từ 60.000 đồng/kg xuống còn 56.000 đồng/kg.

“Ban quản lý chợ đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm cung cấp nguồn thịt heo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân. Ví dụ, chúng tôi phối hợp với Ban An toàn thực phẩm TP.HCM không chỉ kiểm tra vấn đề liên quan đến dịch tả heo châu Phi mà còn về chất lượng heo như vi sinh, chất cấm, lở mồm long móng...” - ông Lê Văn Tiển khẳng định.

Sức mua ở chợ giảm nhưng ở các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng uy tín lại tăng lên. Đại diện Saigon Co.op cho biết hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước ghi nhận sức mua thịt heo tươi an toàn tăng trung bình hơn 20%. Những ngày thường tiêu thụ trung bình 45-50 tấn thịt heo/ngày, các ngày cuối tuần 60-70 tấn/ngày.

Chị Hoài (Tân Bình, TP.HCM), một khách hàng đang mua thịt heo ở siêu thị, nói: “Ban đầu khi nghe tin có dịch tả heo châu Phi, tôi rất lo lắng. Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi được biết dịch này không lây sang người. Hơn nữa, thịt heo bán tại các siêu thị được kiểm soát gắt gao, có nguồn gốc, xuất xứ… nên cũng yên tâm hơn”.



Sức tiêu thụ thịt heo tại các siêu thị, cửa hàng uy tín tăng mạnh. Ảnh: TÚ UYÊN

Căng mình kiểm soát thịt heo

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho hay hiện nay nguồn thịt heo đang bán trên hệ thống chủ yếu nhập từ các đầu mối uy tín như Vissan, Nam Phong, Anh Hoàng Thy, SagriFood,… Hầu hết thịt heo từ các nguồn này đều đạt chuẩn VietGAP nên NTD có thể an tâm.

Đặc biệt từ khi có thông tin về bệnh dịch, Saigon Co.op đã ngay lập tức áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm soát nguồn thịt tốt nhất có thể. Chẳng hạn bên cạnh việc tăng tần suất kiểm soát, hệ thống Saigon Co.op còn tổ chức kiểm tra đột xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm bất ngờ tại các siêu thị để đảm bảo an toàn khi bán đến NTD.

Đại diện hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng thông tin tất cả sản phẩm thịt heo khi nhập vào siêu thị đều phải có kiểm dịch thú y hằng ngày theo từng lô hàng. Bên cạnh đó, khi nhận hàng siêu thị có bộ phận kiểm tra hàng hóa một lần nữa mới được chính thức nhập hàng vào siêu thị. “Khách hàng hoàn toàn có thể an tâm mua thịt heo” - Lotte Mart khẳng định.

Tuy vậy, đại diện Lotte Mart mong muốn cơ quan chức năng tăng cường thông tin để NTD hiểu rõ về dịch tả heo. Từ đó không quay lưng ngoảnh mặt với thịt heo. Bởi khi NTD ngại ăn thịt heo có thể kéo theo nhiều hệ lụy về sau cho người chăn nuôi, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi heo cả nước.

Đừng hốt hoảng, quay lưng với thịt heo

Về phía doanh nghiệp cung ứng hàng cho các siêu thị và cửa hàng, đại diện Vissan khẳng định đã áp dụng nhiều giải pháp để NTD yên tâm sử dụng thịt heo. Ví dụ, Vissan cam kết cung cấp 100% thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo an toàn thông qua nguồn nguyên liệu an toàn.

Nguồn cung nguyên liệu heo hơi cho Vissan chủ yếu từ TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là những vùng hoàn toàn không có dịch bệnh, đồng thời có nhiều hoạt động thương mại buôn bán, tiêu thụ heo và sản phẩm làm từ heo nên kế hoạch ứng phó với bệnh dịch tả rất nghiêm ngặt.

Bộ Công Thương cũng vừa phát đi khuyến cáo NTD không nên hoang mang trong việc sử dụng thịt heo trong điều kiện dịch bệnh. Thay vào đó chỉ nên cẩn trọng trong việc lựa chọn nguồn hàng bằng cách đến các địa điểm bán thực phẩm sạch, an toàn, các quầy hàng bán thịt heo đã được cơ quan thú y kiểm dịch đầy đủ theo quy định.

“Chăn nuôi heo đang chuyển dịch mạnh mẽ từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại. Tổng sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng từ trang trại đã tăng lên 70%-75% năm 2018. Điều này giúp hạn chế được nguy cơ lây lan bệnh và góp phần kiểm soát dịch bệnh tốt hơn” - Bộ Công Thương khẳng định.