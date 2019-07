Lãi suất tiết kiệm lại tăng vọt

Lãi suất tiền gửi có còn tăng? Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) mới đây nhận định lãi suất huy động dù có ghi nhận tăng ở một số NH nhưng vẫn ở mức khá ổn định, do các NH thương mại cần đảm bảo đủ nguồn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh cạnh tranh với các kênh đầu tư khác đang phát triển nhanh (trái phiếu, chứng chỉ quỹ...). Trong khi đó, một số chuyên gia kinh tế dự báo lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng trong năm nay. Khi lãi suất huy động tăng thì lãi suất cho vay khó giảm, song nếu có tăng cũng tăng chậm trong xu hướng ổn định, ít có sự đột biến. Từ nay đến cuối năm, lãi suất có thể thay đổi theo một trong hai hướng. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, Chính phủ có thể tìm giải pháp hỗ trợ để giảm lãi suất xuống. Ngược lại, lãi suất cũng có thể bị đẩy lên khi các đồng tiền trên thế giới suy giảm, đặc biệt là nhân dân tệ so với USD. Nếu vượt ngưỡng 7 nhân dân tệ/USD, lúc đó có thể có áp lực lớn lên tỉ giá và lãi suất Việt Nam phải giữ ở mức cao để tránh chuyện đầu cơ vào USD. Đại diện NH Nhà nước mới đây cho biết trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục điều hành lãi suất, tỉ giá phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ; kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách, can thiệp thị trường ngoại hối khi cần thiết để ổn định thị trường.