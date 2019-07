Lo Việt Nam thành bãi rác thịt heo, bò… bẩn

Thịt ngoại nhập ồ ạt tràn vào Sở Công Thương TP.HCM vừa cho biết trong sáu tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp (DN) đã nhập khẩu 5.647 tấn thịt heo qua cửa khẩu hải quan TP, tăng gần 4.800 tấn so với cùng kỳ năm trước. Số tiền chi ra để nhập khẩu thịt heo lên tới 10,29 triệu USD, tăng gần 8,1 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Giá thịt heo nhập khẩu chỉ khoảng 30.000 đồng/kg, thấp hơn giá heo hơi trong nước. Còn theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, chỉ tính riêng bốn tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi gần 24 triệu USD để nhập khẩu thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo, tăng gấp 6,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức nhập khẩu thịt heo tăng kỷ lục sau khi dịch tả heo châu Phi bùng phát và lan rộng. Khảo sát thị trường cho thấy bên cạnh thịt bò, gà nhập khẩu vốn đã rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam thì gần đây thịt heo đang được bán nhiều hơn về số lượng, đa dạng về xuất xứ, chủng loại. Nếu như thịt bò chủ yếu nhập từ Mỹ, Úc thì thịt heo nhập khẩu đến từ nhiều nơi như Mỹ, Hungary, Tây Ban Nha, Ba Lan... Giá thịt heo nhập bán lẻ trên thị trường dao động từ 70.000 đồng đến 120.000 đồng/kg tùy loại. Không chỉ bán tại các cửa hàng, các sản phẩm này còn được bán tràn lan trên online. Ông Nguyễn Tất Thắng, Tổng thư ký Hội Chăn nuôi Việt Nam, nhìn nhận tâm lý e ngại dịch tả heo châu Phi của người dân khiến sức mua sản phẩm này giảm, DN ngập ngừng chưa muốn bán ra thị trường. Trước tình hình này, nhiều công ty tranh thủ nhập thịt heo về bán. “Đây là xu thế thị trường, đồng thời các hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết cũng tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh nhập khẩu thịt heo từ nước ngoài. Hiện các công ty nhập khẩu thịt heo chủ yếu từ Mỹ, châu Âu…” - ông Thắng nói.