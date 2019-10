Món Huế bất ngờ đóng cửa hàng loạt, chủ nợ kêu trời

Đóng cửa hàng loạt chi nhánh và cắt đứt liên lạc, Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế, đơn vị quản lý chuỗi Món Huế, bị tố nợ lương nhân viên và nợ nhà cung cấp hàng chục tỉ đồng.



Nhà hàng đóng cửa, chủ “mất tích”

Theo ghi nhận của PV, sáng 22-10, hàng loạt chi nhánh của chuỗi thương hiệu Món Huế thuộc sở hữu Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam (gọi tắt là Công ty Huy Việt Nam) tại TP.HCM đóng cửa và treo biển trả mặt bằng.

Chia sẻ với báo chí, chủ tòa nhà văn phòng chín tầng tại địa chỉ 302-304 Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) cũng xác nhận đã đòi lại mặt bằng từ Công ty Huy Việt Nam do không thanh toán tiền thuê nhà từ nhiều tháng nay.

Tại trụ sở Công ty Huy Việt Nam, chúng tôi không gặp được đại diện của doanh nghiệp này, chỉ còn vài bảo vệ của công ty có mặt tại tòa nhà và một số nhân viên cũng có mặt để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương. Những người này cho biết tháng 9 vừa qua công ty chỉ trả 30% tiền lương cho nhân viên, còn lại là nợ.

Đáng chú ý, nhiều nhà cung cấp bức xúc cho biết chuỗi Món Huế đang nợ họ số tiền rất lớn nhưng không thanh toán. Trong đó, nhà cung cấp bị nợ ít nhất cũng trên 100 triệu đồng, người nhiều thì vài tỉ đồng. Thậm chí nhiều nhà cung cấp cho hay dù đã ký cam kết thanh toán công nợ nhưng sau đó không lâu Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế lại trốn biệt, cắt liên lạc với các nhà cung cấp thực phẩm và nguyên liệu.

“Các công ty, hộ kinh doanh cá thể cung cấp nguyên liệu thực phẩm, rau củ, đá lạnh, văn phòng phẩm... đang đứng ngồi không yên vì không biết ông chủ chuỗi Món Huế đang ở đâu” - đại diện một doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm cho chuỗi Món Huế cho biết.



Nhà cung cấp treo băng rôn đòi nợ tại trụ sở Công ty Huy Việt Nam (ảnh lớn). Món Huế dán thông báo “Ngưng bán. Trả mặt bằng”. Ảnh: NVCC

“Món Huế còn nợ khoảng 20 tỉ đồng”

Đại diện cửa hàng thực phẩm PS cho hay chuyên cung cấp thực phẩm cho ba chuỗi nhà hàng IKI Sushi - một trong những cửa hàng thuộc Món Huế từ khi thành lập tới nay (tháng 5-2018). Mỗi tháng nhà hàng Món Huế đều để lại một số khoản nợ. Đơn cử từ tháng 4-2019, Món Huế nợ chưa thanh toán gần 7 triệu đồng và đến tháng 6-2019 thì khoản nợ đã lên đến 300.867.200 đồng.

Có thể giải quyết bằng hai phương án Theo luật sư Kiều Anh Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trong vụ việc nêu trên, quan hệ pháp lý là giữa nhà cung cấp với pháp nhân quản lý chuỗi nhà hàng. Cụ thể, pháp nhân ở đây là Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế (thuộc sở hữu Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam). Việc người chủ hay người đại diện của công ty này bỏ trốn cũng không làm mất đi trách nhiệm pháp lý của pháp nhân. Đây là mối quan hệ dân sự giữa pháp nhân và các nhà cung cấp thực phẩm nên dựa vào những thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên để xử lý. Có thể giải quyết bằng hai phương án. Thứ nhất là khởi kiện theo quy định của pháp luật dân sự về tranh chấp hợp đồng. Thứ hai, nếu nợ quá hạn ba tháng trở lên mà Món Huế không có khả năng thanh toán thì các nhà cung cấp (chủ nợ) có thể nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản và phân chia tài sản còn lại của công ty để thanh toán nợ theo quy định của Luật Phá sản.

“Khi họ nợ hơn 300 triệu đồng, chúng tôi ngưng cung cấp hàng hóa cho ba cửa hàng IKI Sushi. Chúng tôi cũng đã gặp đại diện nhà hàng nhưng nhân viên thông báo giám đốc đi công tác. Sau đó bà T., nhân viên của nhà hàng Món Huế, thông báo hiện công ty chưa có lịch thanh toán nợ” - người này cho hay.

Thông tin từ nhiều nhà cung cấp khác cũng cho hay ngày 3-10 vừa qua, đại diện Món Huế là bà Ngô Thị Mỹ Hạnh đã mời các nhà cung cấp đến trụ sở để bàn về vấn đề nợ. “Tại đây, đại diện Món Huế cam kết với khoản nợ dưới 500 triệu đồng thì sẽ thanh toán dần 50 triệu đồng/tháng, còn trên số này thì trả 100 triệu đồng/tháng. Tiền nợ sẽ được Món Huế trả vào ngày 25 đến ngày 28 hằng tháng. Tuy nhiên, đến ngày 20-10 thì Món Huế đóng cửa. Hiện chúng tôi đang tiến hành nộp đơn tố cáo đến công an” - vị đại diện cho hay.

Không chỉ cửa hàng thực phẩm PS mà nhiều nhà cung cấp khác cũng kêu trời vì Món Huế không trả nợ. Đại diện Công ty TNHH Yêu thực phẩm (chuyên cung cấp thịt bò) bức xúc bởi Món Huế còn nợ 88.279.450 triệu đồng.

“Chúng tôi đã liên hệ thường xuyên với đại diện Món Huế để được thanh toán nhưng bộ phận kế toán cứ hứa rồi không thực hiện. Tôi nhận thấy công ty đang có dấu hiệu lừa đảo, trốn tránh trách nhiệm thanh toán cho các nhà cung cấp” - vị đại diện công ty này bức xúc.

Pháp Luật TP.HCM cố gắng liên hệ với bà Ngô Thị Mỹ Hạnh - đại diện Món Huế nhưng bà không nghe máy. Liên hệ với Công ty Huy Việt Nam cũng chưa có phản hồi. Trong khi đó, các nhà cung cấp đã nộp đơn tố cáo Công ty Huy Việt Nam cho Công an phường Cô Giang (quận 1, TP.HCM). Đại diện công an phường này xác nhận đã tiếp nhận và sẽ chuyển đơn cho Công an quận 1 giải quyết theo đúng trình tự.