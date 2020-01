Món ngon, đặc sản bốn phương đổ về TP.HCM đón tết

Kiểng tết “độc, lạ” cháy hàng Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ở xã Tân Phú (Châu Thành, Hậu Giang), tiết lộ bưởi hồ lô in nổi các chữ tài - lộc, phúc - lộc - thọ đều cháy hàng từ sớm với số lượng nhiều hơn tết năm trước. Giá bưởi in chữ nổi tài - lộc thỏi vàng đồng tiền giá 1,4-2,4 triệu đồng/cặp, tài - lộc thư pháp 1,3 triệu đồng/cặp. Riêng bưởi thỏi vàng nén giá 1,5 triệu đồng mỗi cặp. Trong khi đó, nhiều loại cây kiểng trưng tết từ các vùng miền cũng bắt đầu tấp nập đổ về TP.HCM. Những cửa hàng bán cây kiểng trên đường Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng... thu hút bởi những chậu cây bưởi Diễn trái sai vàng ươm từ gốc đến ngọn. Một chủ vườn kiểng thông tin đã nhập hơn 100 cây bưởi Diễn từ tỉnh Hưng Yên vào, giá thấp nhất 8 triệu đồng và cao nhất 55 triệu đồng. Đào Hà Nội cũng đã khoe sắc hồng tại TP.HCM. Giá đào bonsai hiện dao động 2 triệu đồng/chậu, còn đào cổ thụ giá 16-17 triệu đồng với gốc nhỏ, 20-30 triệu đồng gốc lớn.

Tết năm nay trái cây tạo hình được khách hàng đặt khá sớm. Ảnh: TÚ UYÊN Dịch vụ mâm cỗ tết trọn gói lên ngôi Dịch vụ cung cấp mâm cỗ tết Nguyên đán năm nay nhiều hơn so với năm trước, do nhu cầu của khách hàng càng ngày càng tăng cao. Các món ăn cũng đa dạng hơn để khách hàng dễ lựa chọn. Theo ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc marketing Saigon Co.op, lượng khách hàng đặt mâm cỗ tết năm nay tăng gấp bốn lần so với năm trước. “Dịch vụ chúng tôi có chia làm hai miền là miền Nam và miền Bắc, tùy vào phong tục của từng nơi mà phục vụ. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể yêu cầu thêm hoặc bớt món ăn tùy theo nhu cầu” - ông Huy cho biết thêm. Ngoài hệ thống siêu thị, dịch vụ này hiện cũng được khá nhiều cơ sở cung cấp. Do lượng khách đặt mâm cỗ tết quá đông nên nhiều cơ sở phải tăng cường thêm người làm để có thể đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Chị Nguyễn Thị Ba (một dịch vụ nấu ăn ở quận 6, TP.HCM) cho biết: “Lượng người đặt nấu cúng ngày 30 tết tăng gấp đôi so với năm trước nên chúng tôi phải tăng cường thêm người nấu”.