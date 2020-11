Nên đầu tư vào đâu để kiếm tiền tiêu tết?

Cho dù dịch COVID-19 tại Việt Nam đang nằm trong tầm kiểm soát nhưng hậu quả mà nó để lại thực sự là cú sốc đối với cả doanh nghiệp lẫn người dân. Để gia tăng tài sản cũng như phân tán rủi ro, các chuyên gia kinh tế cho rằng nên hướng tới những kênh có tính thanh khoản cao như vàng, chứng khoán, tiết kiệm… nhưng không nên “dồn hết trứng vào một giỏ”.



Chứng khoán “ngon” nhưng không dễ ăn

TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, nhận định năm nay không phải là năm “ăn nên làm ra” của các nhà đầu tư. Ngay cả chứng khoán, vốn được xem là kênh kiếm tiền nhanh nhất, thì từ nay đến cuối năm vẫn có những dấu hiệu bất ổn do chịu ảnh hưởng từ những biến động trên thị trường chứng khoán thế giới.

Bên cạnh đó, dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài chưa thể vào Việt Nam nhiều trong những tháng cuối năm dẫn đến thị trường chứng khoán trong nước cũng chưa có động lực để tăng điểm. “Do vậy, cơ hội kiếm tiền tiêu tết của nhà đầu tư chứng khoán trong nước những tháng cuối năm có nguy cơ đối mặt với nhiều rủi ro” - TS Hiển lo ngại.

Tuy nhiên, theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, để có tiền tiêu tết 2021, có lẽ vàng và chứng khoán là hai kênh khả quan nhất. Trong đó, chứng khoán được xem là kênh đầu tư ngắn hạn có khả năng sinh lời tốt hơn vàng nhưng nhà đầu tư phải có kinh nghiệm nắm bắt xu hướng của dòng tiền.

“Các nhà đầu tư nên quan sát kỹ biến động của dòng tiền để điều chỉnh danh mục các cổ phiếu sao cho phù hợp. Qua đó họ có thể chốt lời đối với nhóm cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá tốt và chuyển dần sang các cổ phiếu bắt đầu có tín hiệu khởi sắc hơn. Thực tế, bất chấp khó khăn do dịch COVID-19, một số nhóm cổ phiếu trong ngành tài chính, ngân hàng (NH)… vẫn tăng” - ông Khánh dẫn chứng.



Gửi tiết kiệm vào ngân hàng an toàn nhưng mức sinh lời ở thời điểm này thấp. Ảnh: TL

Vàng nhảy múa theo bầu cử tổng thống Mỹ

Chuyên gia kinh tế - TS Đinh Thế Hiển nhận định giá vàng thế giới đang chịu tác động của nhiều yếu tố như bất ổn từ dịch bệnh, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Do đó, giá vàng thế giới có thể tăng mạnh nhưng cũng có thể quay đầu lao dốc. Chính vì vậy, đổ tiền vào vàng ở thời điểm này không phải là cách đầu tư khôn ngoan.

“Tại sao lại phải đổ tiền tích góp bằng sức lao động vất vả mới kiếm được vào kênh đầu tư quá rủi ro và có biên độ tăng giảm quá mạnh như vàng?” - TS Hiếu đặt vấn đề.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc SJC Phú Thọ, cũng nhìn nhận giá vàng đang diễn biến rất phức tạp. Hướng đi của vàng từ nay đến cuối năm sẽ rõ nét nhất khi có kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3-11.

Trước khi biết rõ ai sẽ là ông chủ Nhà Trắng thì việc đầu tư vàng là một rủi ro cực lớn. Bởi vậy, vào thời điểm này, những ai đã mua vàng từ vùng giá thấp có thể chốt lời. Còn với những người trót ôm vàng từ vùng đỉnh cao thì không nên cắt lỗ ngay lúc này.

“Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử, vàng sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn từ nay đến cuối năm và sẽ rất kịch tính trong bốn năm nữa. Còn nếu ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ, cơ hội kiếm lời từ vàng sẽ nhẹ nhàng hơn do chính sách của đảng Dân chủ có vẻ trầm lắng hơn so với đảng Cộng hòa của ông Trump” - ông Hải phân tích.

Bất động sản “kén cá chọn canh”

“Bất động sản không phải là kênh lướt sóng bởi thị trường địa ốc đang có chiều hướng suy thoái hơn là tăng trưởng. Thậm chí ở khu vực vùng ven như Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12… giá đất tăng nóng trong vài năm trước nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đưa vào khai thác thì rất khó thoát hàng” - chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển phân tích.

Tuy vậy, vị chuyên gia này cũng cho rằng vẫn những sản phẩm bất động sản có vị trí thuận lợi, giấy tờ pháp lý tốt nhưng do chủ nhà kẹt tiền cần bán và đây là cơ hội tốt cho nhà đầu tư mua vào. Có điều là loại hình sản phẩm này thường có mức giá 5-7 tỉ đồng trở lên, còn với những sản phẩm 1-2 tỉ đồng luôn có người mua nên không giảm giá.

“Vậy nên để kiếm tiền từ bất động sản trong thời điểm này, nhà đầu tư phải tốn công sức săn lùng hoặc đặt hàng cho môi giới tìm hiểu chứ không nên ngồi chờ sung rụng” - ông Hiển khuyến nghị.

Lãi suất tiết kiệm thấp nhưng vẫn hơn USD

Đánh giá về kênh đầu tư ngoại tệ, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích: Nếu nhìn vào biểu đồ giá của USD trong năm năm trở lại đây cho thấy ai nắm giữ USD coi như lỗ nặng. Ví dụ vào cuối năm 2018, giá bán đồng bạc xanh quanh mức 23.300 VND/USD, đến thời điểm này tỉ giá VND/USD tại các NH thương mại gần như không thay đổi, thậm chí có thời điểm còn xuống thấp hơn.

Chưa kể là để cứu nền kinh tế thoát khỏi tình trạng suy thoái do tác động bởi COVID-19, chính phủ Mỹ đã bơm rất nhiều tiền ra thị trường khiến đồng USD mất giá. “Đổ tiền mua USD vào thời điểm này không phải là kênh sinh lời tốt. Tuy vậy, USD có tính thanh khoản cao, an toàn và giá chưa lên quá cao nên nhà đầu tư cũng có thể phân bổ một phần tiền vào kênh này” - ông Khánh gợi ý.

TS Huỳnh Trung Minh, chuyên gia tài chính NH, cũng khuyến nghị: Với những ai có dòng tiền nhàn rỗi nhưng chưa tìm được kênh đầu tư phù hợp thì việc gửi tiết kiệm ngắn hạn 3-6 tháng có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Bên cạnh đó, đây cũng kênh đầu tư phù hợp với những nhà đầu tư không chuyên bởi tính thanh khoản cao và an toàn vốn. Tuy nhiên, đi cùng yếu tố an toàn, tỉ lệ sinh lời của kênh đầu tư này thấp hơn so với nhiều kênh đầu tư khác.