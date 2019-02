Ngày thần tài: Doanh nghiệp vàng hốt bạc, người mua lỗ đậm

Năm 2019, vàng sẽ lấp lánh trở lại? ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam (VGB), nhận định “thị trường vàng 2019 có hứa hẹn”. Lý do là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố giảm số lần tăng lãi suất trong năm 2019 còn hai lần, do vậy đồng USD nhiều khả năng sẽ không còn duy trì được xu hướng tăng giá so với các đồng tiền khác trong năm 2019.

Người dân Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng tại các tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông để mua vàng ngày vía thần tài. Ảnh: TUYẾN PHAN Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ đang tới hồi quyết liệt. Hai nền kinh tế lớn nhất nhì trên thế giới căng thẳng chắc chắn sẽ ảnh hưởng phần nào tới nền kinh tế các nước. Trước nguy cơ biến động của thị trường vĩ mô cũng như rủi ro địa chính trị tăng cao sẽ làm cho nền kinh tế thế giới mang tâm lý bất ổn. “Khi thị trường tiền tệ thế giới chao đảo thì chắc chắn vàng sẽ lên ngôi và trong bối cảnh đó, nhà đầu tư sẽ lại tìm đến vàng như là một kênh trú ẩn an toàn. Do đó, trong năm 2019 giá vàng có thể biến động” - ông Hải nhận định. Doanh nghiệp trúng đậm Nhu cầu mua vàng tăng đột biến ngày thần tài là cơ hội của các nhà kinh doanh vàng. Sacombank-SBJ dự kiến cung ứng ra thị trường các loại vàng ép vỉ với số lượng gấp đôi năm ngoái. “Tất cả sản phẩm này được bán thông qua kênh bán sỉ là các tiệm vàng với doanh thu bán sỉ dự kiến tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2018” - lãnh đạo Sacombank-SBJ chia sẻ. Công ty Vàng bạc đá quý Doji cho biết dịp vía thần tài năm 2018, công ty này đã bán ra đến 260.000 sản phẩm, tăng 50% so với năm trước. Năm nay đơn vị này cung cấp khoảng 300.000 sản phẩm cho dịp thần tài, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Công ty PNJ cũng cho biết dịp thần tài năm 2018 đã bán ra 169.000 sản phẩm vàng các loại, doanh thu ước 750 tỉ đồng.