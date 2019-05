Nữ tổng giám đốc Subaru: ‘Tôi thích được thử thách’

. Bà cảm nhận như thế nào khi làm lãnh đạo cho một tập đoàn của Nhật tại VN? + Cách làm việc của người Nhật là đảm bảo cho người hợp tác với họ cảm thấy an toàn. Kỹ tính và chi tiết có thể gọi là “đặc sản” của người Nhật, nhờ vậy mà sản phẩm làm cho khách hàng hoàn toàn an tâm. Một khi có bất kỳ sự phản hồi nào về sản phẩm, ngay lập tức họ nhanh chóng tìm hiểu vấn đề và nếu thấy không an toàn cho người sử dụng, họ lập tức triệu hồi xe về sửa, thậm chí đối với cả phụ tùng còn đang lưu kho. Do đó mình rất an tâm làm việc với họ. . Để vượt qua khó khăn, chướng ngại trong công việc, bà thường xử lý thế nào? + Xuất phát điểm của tôi là một nhà vật lý nên cách suy nghĩ mang tính chất lôgic, đi sâu vào tư duy. Khi gặp khó khăn, tôi thường cân nhắc, phân tích rất kỹ, không chấp nhận cách làm việc mang tính chất phỏng đoán hay võ đoán.