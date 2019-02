Ô tô điện siêu rẻ 40 triệu làm nóng thị trường

Ô tô điện lội nước sắp vào Việt Nam Tờ Auto News mới đây dẫn lời ban lãnh đạo Công ty Funai (Nhật Bản) cho hay thông qua một đối tác, họ sẽ đưa chiếc xe Fomm Concept One vào bán tại thị trường VN. Chiếc xe này có bốn chỗ, được trang bị hai động cơ điện, có thể chạy đến tốc độ tối đa 80 km/giờ và chạy được 160 km mới phải sạc pin.

Ô tô điện có thể lội nước. Một trong những khả năng nổi trội của chiếc xe điện này là có thể lội nước. Lý do là với hệ thống pin bao bọc kín chống nước nên xe có thể điều khiển như một con tàu nhỏ, rất thích hợp ở các khu vực đô thị mưa to gây ngập lụt. Theo Funai, nếu bán tại VN, họ sẽ xây dựng một mạng lưới trạm đổi pin. Điều này có nghĩa là người dùng chỉ việc đến đổi pin để chạy tiếp mà không cần phải chờ sạc đầy. Chiếc xe này hiện có giá bán gần 9.800 euro, tương đương hơn 250 triệu đồng VN. PM