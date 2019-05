‘Ông trùm’ ca cao: Có lúc tôi muốn buông xuôi, dẹp hết

Bây giờ tôi thích sống ở nông thôn hơn thành thị Nếu nhìn lại chặng đường đầu tư khá dài gần 20 năm, chọn nông nghiệp đầy khó nhọc, trong khi nếu đầu tư bất động sản có thể dễ làm giàu hơn. Giờ đây ông có nghĩ chọn tiếp con đường đầu tư nông nghiệp? + Năm 2010, khi cha tôi kêu lên giúp ông một tay, thật ra lúc đó trong đầu chỉ suy nghĩ sống gần cha để thuyết phục ông quay về TP nghỉ ngơi. Còn những gì gia đình tạo dựng được trên đây biến thành trang trại, thu mua, sơ chế ca cao cho vui là chính. Tuy nhiên, khi lên ở gần ông, nghe được những trăn trở của ông, đi với ông xuống nông dân, nhìn niềm tin của những nông dân vào ngành ca cao đầy tâm huyết, tôi bỗng thấy mình phải có trách nhiệm cùng cha hoàn thành tâm nguyện phát triển ngành ca cao.

Ông Đặng Tường Khanh cùng nhân viên bên vườn ươm ca cao giống. Ảnh: PM Thậm chí có lúc tôi ôm xe tải đi mua trái để giảm chi phí tối đa. Hành động này hoàn toàn trái ngược hồi xưa, tôi nghĩ những chuyện cha làm là viển vông quá, như bán giống thiếu rồi ba năm sau thu lại. Khi hòa vào cuộc sống nông dân, nông nghiệp đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi là làm bằng cách nào đừng để tâm huyết của cha trôi đi. Giờ dù có nhà ở Sài Gòn nhưng vài hôm tôi lại muốn về vườn ca cao. Tôi thích sống ở vùng nông thôn hơn vì người dân thân thiện, môi trường trong lành. . Là thế hệ thứ hai, ông có nghĩ những gì mình làm thuận lợi hơn cha ông làm? + Thuận lợi hơn do mình còn trẻ, học hỏi nhiều, đi nhiều quốc gia tiên tiến về ngành ca cao, tư duy có khác và áp dụng nhanh. Có điều tôi vẫn thua cha về kinh nghiệm kinh doanh, do mình đi nhanh quá và cũng đã có thất bại do đi quá nhanh vì nghĩ mình làm đúng.