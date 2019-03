Startup Việt cần ‘khai thác sâu’ nhà đầu tư

Chơi golf giúp tôi thay đổi cách quản trị doanh nghiệp . Được biết ông rất đam mê và chơi khá tốt môn golf, vậy nó đem lại lợi ích gì cho công việc kinh doanh? + Một điều thú vị là khi chơi golf lại giúp mình thay đổi cách quản trị doanh nghiệp. Việc chơi golf cũng tương tự như điều hành doanh nghiệp. Tại sao đánh quả golf đó lại hỏng? Vì chả ai làm hỏng cả, toàn do tự chúng ta bức xúc mà đánh hỏng. Golf không phải là môn đối kháng, không ai tranh chấp mà chúng ta tự đánh dưới sự chi phối cảm xúc, tính toán của bản thân.

Một dự án bất động sản do Cengroup hợp tác và phân phối. Ảnh: QH Khi chơi golf phải tách rời hoàn toàn công việc trong một khoảng thời gian nhất định và với cá nhân tôi, đấy là lúc giúp ủy quyền công việc tốt hơn. (Cười) . Đã có khi nào ông có quyết định đầu tư mạo hiểm để thử thách bản thân không? + Nếu có cũng chỉ là một danh mục đầu tư tài sản rất nhỏ. Tôi không bao giờ chơi tất tay. . Khi đối diện với thất bại của một khoản đầu tư nào đó, tâm thế ông ra sao? + Làm lại và rút kinh nghiệm, vì rủi ro và sai lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có điều nếu sai lầm lặp lại đúng như thế (sai lầm đã gặp phải trong quá khứ - PV) mới là vấn đề. Các bạn trẻ khởi nghiệp sẽ gặp những sai sầm nhưng lưu ý khi rút kinh nghiệm và làm lại thì phải thay đổi cách làm, khắc phục điểm yếu… rồi mới khởi đầu lại. Còn làm lại với niềm tin rằng lần này sẽ may mắn hơn, kiểu hên xui thì khả năng thất bại lần nữa rất cao. Người ta từng nói không có kết quả mới bằng cách làm cũ. . Xin cám ơn ông.