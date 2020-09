Tháo nút thắt để vàng nữ trang Việt ra thế giới

Khó tinh luyện vàng nữ trang thành vàng miếng Nhiều người cho rằng VN có thể tinh luyện vàng nữ trang để bổ sung nguyên liệu cho sản xuất vàng miếng. Tuy vậy, ông Huỳnh Trung Khánh cho rằng vàng miếng SJC từ trước tới giờ đều được sản xuất từ nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế (NPMA), đạt đúng chuẩn 9999. Do đó, vàng miếng SJC đạt độ tinh khiết rất là cao. Trên thực tế, trong nước có thể tinh luyện vàng hai số 99 lên vàng ba số 999 nhưng từ vàng 999 tinh chế thành vàng 9999 thì ở VN chưa làm được. Lý do, việc tách các tạp chất khác trong vàng ra để trở thành vàng tinh khiết đạt tiêu chuẩn NPMA của quốc tế là điều vô cùng quan trọng và không phải nhà máy nào cũng tách ra được.

Nhu cầu vàng nữ trang trong nước khá lớn. Ảnh: T.LINH Mặc dù ở Thái Lan, Malaysia cũng thực hiện việc tinh luyện vàng nhưng không đạt chuẩn vàng 9999 theo đúng chuẩn NPMA. Đây là tiêu chuẩn quốc tế có uy tín trên toàn cầu, do đó bất cứ sản phẩm vàng nào được đóng dấu đạt chuẩn NPMA thì chất lượng vàng nguyên liệu đã đạt độ tinh khiết tuyệt đối. Vì thế, số lượng nhà máy tinh chế vàng đạt chuẩn NPMA trên thế giới rất ít. “Nếu công nghệ tinh luyện vàng tại VN chưa đạt chuẩn mà mình lại tinh chế vàng nữ trang để bổ sung nguyên liệu sản xuất vàng miếng thì cuối cùng người mua sẽ là bên chịu thiệt” - ông Khánh nói. Có đủ nguồn lực để can thiệp thị trường vàng

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, cho biết: Kể từ khi Nghị định 24/2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng ra đời đến nay, thị trường vàng ổn định, không còn tình trạng đầu cơ, làm giá gây bất ổn nền kinh tế. Ngay cả vào thời điểm giá vàng biến động lớn như trong tháng 8 vừa qua cũng không có tình trạng người dân xếp hàng dài chờ đợi tới lượt để mua vàng. “Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn theo dõi sát diễn biến giá vàng trên thị trường và có đủ nguồn lực để can thiệp thị trường vàng khi cần thiết” - ông Minh nhấn mạnh. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay đang hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường vàng nguyên liệu và tạo điều kiện phát triển thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ...