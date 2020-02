Thị trường ô tô Việt biến động trái chiều vì dịch COVID-19

Lượng ô tô nhập về Việt Nam đầu năm giảm mạnh Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong nửa đầu tháng 2 giảm mạnh so với cùng kỳ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Cụ thể, tổng lượng xe nhập khẩu từ ngày 1-2 đến hết ngày 15-2 chỉ đạt 4.508 chiếc với giá trị gần 101 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng xe nhập khẩu nửa đầu tháng 2 đã giảm hơn 400 chiếc. Trước đó, trong tháng 1, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là gần 4.300 chiếc các loại với tổng giá trị đạt 111 triệu USD. So với tháng cuối năm 2019, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm khoảng 2.350 xe. Thậm chí so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 1 giảm tới 63%. Đây cũng là tháng có lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.