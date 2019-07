Thuế 0%: Ô tô, thịt, sữa… châu Âu sẽ tràn vào Việt Nam

Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam hưởng lợi Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BSC), EVFTA sẽ có tác động tích cực đến dệt may VN trong dài hạn bởi 42,5% dòng thuế áp dụng đối với dệt may VN sẽ giảm về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực, còn lại sẽ giảm về 0% sau 3-7 năm. Từ đó giúp dệt may VN cạnh tranh hơn với các sản phẩm từ Bangladesh và Campuchia hiện được hưởng thuế 0%. Ngoài ra, việc giảm thuế về 0% cho các sản phẩm máy móc giúp các doanh nghiệp gỗ có thể tiếp cận được máy móc tân tiến với giá cả thấp hơn, từ đó nâng cao năng lực ngành gỗ của VN. Về thủy sản, khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, các sản phẩm hải sản như hàu, điệp, mực… sẽ được giảm ngay về 0% từ mức 20%. Bên cạnh lợi ích về thuế, hiệp định sẽ giúp các doanh nghiệp VN mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm. PHƯƠNG MINH