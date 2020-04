Tìm giải pháp hạ cơn sốt giá thịt heo

Người dùng đang dần quen với thịt heo nhập khẩu Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 7-4, nước ta đã nhập khẩu hơn 43.500 tấn thịt heo, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Công ty Vissan, nhận định mặc dù Chính phủ “lệnh” cho các công ty lớn giảm giá heo hơi xuống mức 60.000-70.000 đồng/kg, song thực tế Vissan vẫn phải mua với giá lên tới 92.000 đồng/kg. “Để giảm giá heo, ngoài việc phải có nguồn cung trong nước dồi dào, cần tăng cường thịt heo nhập khẩu. Thời gian qua, nếu không có thịt heo nhập thì giá heo hơi còn tăng cao hơn chứ không như hiện tại” - ông An nói. Theo ông An, tình hình tiêu thụ thịt heo nhập khẩu tại Vissan tăng 10%-15% so với trước đây. Tuy vậy, do giá heo nhập khẩu tăng hơn so với trước đây, cộng với các loại chi phí khác nên giá heo nhập khẩu chỉ thấp hơn 10%-15% so với giá heo nóng trong nước. “Tôi nghĩ khi nào giá heo nhập khẩu thấp hơn giá heo nóng từ 30% thì mới tạo sự chuyển biến trong tiêu dùng thịt heo của người dân” - ông An nhấn mạnh. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Giám đốc Công ty San Hà, cho biết công ty vẫn đang nhập khẩu thịt heo về bán với giá thấp hơn heo trong nước 10%-15%. “Người tiêu dùng đang dần quen với sản phẩm mới này. Sự thay đổi thói quen dần dần như vậy cũng tốt rồi” - bà Hà nói. TÚ UYÊN