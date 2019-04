Tổng giám đốc Cỏ May: ‘Đừng mặc cảm mình thua Thái Lan’

“Tôi vẫn tiếp nối sự nghiệp của ba” . Ông có đồng ý với nhận xét rằng cha ông (nhà sáng lập ra thương hiệu Cỏ May, ông Phạm Văn Bên) đã xây dựng được một nền tảng tốt cho công ty như hiện nay? + Từ năm 2014 ba đã để tôi chủ động quyền kinh doanh, ông không tham gia. Tôi cũng không biết ông có ngờ vực các kế hoạch kinh doanh tôi làm hay không nhưng không thấy ông nói gì. Có thể ông thấy tôi làm có lý nên không nói, cứ để làm, hoặc cứ để đó cho làm để có bài học nếu thất bại. . Ông có thấy những gì mình làm đang tiếp nối con đường cha mình? + Nhiều thứ ba tôi để lại là di sản. Thương hiệu Cỏ May là điển hình. Như vừa rồi Cỏ May bị sự cố tin đồn là bán gạo nhựa, tôi chưa kịp lên tiếng, các khách hàng trung thành đã bảo vệ Cỏ May. Đó là những gì ba đã làm trước đó, ông đã tạo dựng thương hiệu, uy tín, niềm tin nên mọi người thương mình.

Đóng gạo vào bao để xuất khẩu. Ảnh: QUANG HUY Tôi vẫn tiếp nối sự nghiệp của ba và tuân thủ theo những lời ông dặn rằng “văn hóa Cỏ May trước hết là mọi người phải được tôn trọng” và “chất lượng thay cho lời nói”. . Có khi nào vì thất bại mà ông tính buông xuôi, bỏ cuộc hoặc từ bỏ triết lý trên? + Năm 2016 tôi xây dựng kế hoạch lập 1.000 điểm bán gạo tại Sài Gòn, sau đó thất bại. Một người anh thấy tôi buồn rầu đã chia sẻ rằng sau thất bại quan trọng là mình học được cái gì hay không. Nếu sau thất bại mình học được kinh nghiệm, tiếp tục đứng lên thì không thất bại. Sau thất bại mà dẹp bỏ, không rút ra được bài học gì mới là thất bại thực sự. Do đó sau này tôi hay nói đùa “được cũng tốt, mà không được cũng tốt”. Nếu thấy cơ hội thì tái khởi động, không có lý do gì phải sợ thất bại rồi bỏ chạy. Song tôi nói không đầu hàng không có nghĩa là cố chấp, ngông cuồng mà phải có tính toán.