Tranh luận về quảng cáo đối với rượu, bia

TS Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nói như trên tại Tọa đàm công bố Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Quy chế tự quản của doanh nghiệp đồ uống có cồn diễn ra ngày 21-5 tại Hà Nội.



Theo ông Hiếu, quy định này không cẩn thận thì lợi ích chuyển sang doanh nghiệp ở nước ngoài. Ông Hiếu lấy dẫn chứng từ ngành in, khi chúng ta càng siết chặt ngành in thì chúng ta nhìn thấy nhiều bao bì hiện nay lại được chuyển ngược về Việt Nam, họ in ở nước ngoài sau đó chuyển về Việt Nam.

Bên cạnh đó, cấm quảng cáo bia, rượu trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thì thiệt hại rất lớn bởi thông qua nhiều sự kiện văn hóa thể thao mà chúng ta phát hiện ra các tài năng.



Các đại biểu trình bày tại tọa đàm.

Về việc cấm tuyệt đối quảng cáo rượu từ 5 đến 15 độ và bia trong các chương trình thể thao, văn hóa, sân khấu điện ảnh, ông Hiếu cho rằng việc này nên thay bằng các biện pháp hạn chế. “Theo tôi chỉ nên hạn chế với các chương trình hoạt động thể thao văn hóa này mà có trẻ em tham gia và biểu diễn dưới 18 tuổi, chương trình này được xây dựng dành riêng cho trẻ em”, ông Hiếu nói.

Bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế lại cho rằng, các quy định hạn chế quảng cáo rượu, bia là cần thiết để giảm nhu cầu sử dụng. Bởi quảng cáo là thúc đẩy việc tiếp thị và tiêu dùng sản phẩm. Giảm quảng cáo sẽ giúp giảm tiêu dùng, đặc biệt trong giới trẻ.

Cũng theo bà Trang, các quy định về quảng cáo trong dự thảo luật là phù hợp, như không hạn chế đối với sản phẩm dưới 5,5 độ cồn; hạn chế nhất định với sản phẩm từ 5,5 đến 15 đô cồn, cấm hoàn toàn quảng cáo với sản phẩm trên 15 độ cồn. Quy định này không ảnh hưởng gì đến doanh thu của ngành quảng cáo.

Về phía Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, đơn vị này cho hay, các thành viên trong hiệu hội đều tuân thủ truyền thông thương mại phải hợp pháp. Trong đó, có việc, tất cả các hình thức truyền thông thương mại không bao giờ được nhằm vào những người vị thành niên hoặc khách hàng dưới độ tuổi uống bia. Truyền thông quảng cáo thực hiện nhằm mục đích giúp cho người đủ tuổi uống bia có đủ hiểu biết để lựa chọn sản phẩm.