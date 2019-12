‘Việt Nam sẽ không rơi vào cảnh giành giật thịt heo’

Sản lượng heo toàn cầu giảm Bộ Công Thương dẫn nguồn tin từ Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết: Do dịch tả heo châu Phi nên dự báo sản lượng thịt heo toàn cầu năm nay sẽ giảm 8,5%, xuống còn 110,5 triệu tấn thịt heo hơi. Tại Việt Nam, từ tháng 6-2019, giá thịt heo có xu hướng tăng dần nhưng từ cuối tháng 10 đến nay tăng mạnh nhất khoảng 25%-30% so với tháng 9-2019 và hiện ở mức khá cao. Tại một số tỉnh miền Bắc, giá heo hơi một số nơi đã vọt lên mức 82.000-84.000 đồng/kg. Tại miền Nam, 72.000-75.000 đồng/kg. Theo Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, thịt heo vẫn là mặt hàng thiết yếu đối với người tiêu dùng. Nếu không cẩn trọng, sau tết Nguyên đán đây vẫn là vấn đề lớn, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng. Giá thịt gà cũng tăng cao Theo Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 9-2019, tổng đàn gia cầm của cả nước đã tăng 13,5% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp chăn nuôi cũng thông tin đàn gà tăng mạnh vào cuối năm nay nhưng khó thay thế được thịt heo do nguồn heo thiếu hụt quá lớn. Thịt gà chỉ có thể giúp thị trường heo bớt căng thẳng. Mặt khác, giá thịt gà những ngày gần đây cũng tăng cao, như gà lông trắng (công nghiệp) xuất chuồng từ 24.000 đồng/kg nhảy lên 42.000-43.000 đồng/kg.