‘Vua’ khu công nghiệp mini: Tôi không thích đánh quả!

“Tôi rất cần tiền” . Phóng viên:Là một kỹ sư xây dựng, làm bất động sản thương mại có lẽ là bài toán nhẹ nhàng nhất, trong khi ông lại chọn làm bất động sản công nghiệp nên không thể đi nhanh mà lại quản lý vất vả. Vì sao vậy? + Ông Đoàn Hồng Dũng: Trong quá khứ, khi còn làm nhà nước, tôi cũng đã từng làm nhà ở thương mại. Tôi biết nếu chia lô, bán nền kiếm được nhiều tiền lắm, đánh quả thắng liền vì có kinh nghiệm chứ không mù mờ nhưng tôi thấy không được. Thực tế phát triển kiểu chia lô, bán nền hay xây nhà thương mại có lợi nhuận ngay nhưng sẽ để lại cho vùng đó một bài toán ê hề về vấn đề giáo dục, an ninh, y tế… chứ thực chất tạo ra của cải vật chất cho vùng đó không nhiều.

Một công ty mở cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Kizuna. Ảnh: PM Ngược lại, làm KCN, tạm bỏ qua phần thu nhập trên diện tích đất thì chúng tôi tạo ra việc làm cho hơn 3.000 con người, nếu nhân số lượng người này với tiền lương họ nhận thì thu nhập trên miếng đất rất cao. . Như vậy có thể hiểu ông đang suy nghĩ đến chuyện “tiền nhiều để làm gì”? + Không, ngược lại, tôi đang rất cần tiền. Khi làm KCN, tôi có nói một từ mà nhiều người hiểu hoặc có người cười, rằng KCN là “cơ sở sản xuất của địa phương”. Có nghĩa KCN nên được nhìn nhận là nơi sản xuất của địa phương đó chứ không phải tài sản của cổ đông nào, vì nó tạo ra giá trị xã hội. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Số tiền này so với người Việt Nam lớn lắm. Tôi đâu có nhiều tiền, phải đi vay ngân hàng để làm đó chứ. Có nghĩa là tôi rất cần tiền vì không có tiền đầu tư là chết ngay. Nhưng điều quan trọng là đồng tiền đầu tư tạo ra cái gì. Tôi nhìn về giá trị xã hội để đầu tư, mang tính chất xã hội nhiều hơn. Đó là tạo ra thu nhập, tạo ra công ăn việc làm, tạo cơ hội từ thu nhập đó, giúp người lao động có thể chăm sóc gia đình của họ. Do đó, giờ tôi không làm chuyện khác và tới cuối đời tôi cũng đi xây KCN thôi!