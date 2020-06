Xe nhập rục rịch chuyển về VN lắp ráp để hưởng ưu đãi

Xe nhập khẩu vào Việt Nam giảm dần Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm tháng đầu năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt gần 36.800 chiếc, giảm hơn 42% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ô tô chín chỗ ngồi trở xuống nhập vào nước ta chỉ hơn 28.500 chiếc, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Năm tháng đầu năm, ô tô tải nhập khẩu cũng chỉ được hơn 6.500 chiếc, giảm 54%. Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 cả nước chi 162 triệu USD nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, giảm 36 triệu USD so với tháng 4 trước đó. Ngân sách “mất” 6.000 tỉ đồng vì giảm 50% phí trước bạ Theo Bộ Tài chính, mức giảm thu phí trước bạ ô tô trong nước sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu của địa phương bởi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì khoản thu lệ phí trước bạ thuộc ngân sách địa phương. Theo đó, ngân sách địa phương năm 2020 ước tính sẽ giảm thu khoảng 6.000 tỉ đồng vì giảm 50% mức phí này. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng ngân sách sẽ không bị thất thu vì chính sách này sẽ góp phần làm tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, có tác dụng lan tỏa sang các ngành kinh tế khác và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau dịch COVID-19.