Xử lý vụ Asanzo một cách khách quan

Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 cho thấy trong sáu tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 85.892 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước trên 6.165 tỉ đồng. Chẳng hạn, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 phát hiện, kiểm tra bảy tàu Trung Quốc vận chuyển số lượng lớn nội tạng động vật đông lạnh, có hành vi quay lại vùng biển VN để thẩm lậu; Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả với quy mô lớn, liên quan nhiều tỉnh, TP, tạm giữ hơn 3.000.000 lít hỗn hợp pha chế thành xăng giả; đã khởi tố 23 bị can và lệnh bắt bị can tạm giam 14 bị can.