Sáng 23-2, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, năm 2022 này ngành Du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc, hoạt động sôi động trở lại tại một số địa phương, trung tâm du lịch lớn trên cả nước.

Để phát huy vai trò, phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới, Thủ tướng Chính phủ đã chọn Quảng Nam là địa phương đăng cai năm Du lịch quốc gia 2022.

Theo kế hoạch, Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có 192 sự kiện, hoạt động, trong đó có 10 hoạt động do các bộ ban ngành Trung ương tổ chức; tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động theo 06 chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022 và 120 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.



Năm Du lịch quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh". Ảnh: TN

Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2022 là Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 - “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 25-3. Lễ Bế mạc và chào đón năm mới 2023 tổ chức tại Khu vui chơi VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vào cuối tháng 12.

Những năm qua, du lịch Quảng Nam đã có sự chuyển mình phát triển vượt bậc. Năm 2019, Quảng Nam đã đón được 7,8 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 14.570 tỉ đồng; tỷ lệ đóng góp của ngành Du lịch vào GRDP của tỉnh ước đạt từ 10% - 12%.

Du lịch Quảng Nam đã nhận được hàng trăm giải thưởng do các tổ chức, tạp chí uy tín bình chọn: Hội An được Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) trao tặng là “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” vào các năm 2019 và 2021; điểm đến lãng mạn nhất thế giới do Tạp chí danh tiếng Time Out (Vương quốc Anh) công bố năm 2022.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung, chương trình cụ thể đó Năm du lịch quốc gia 2022. Với chủ đề Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh, các sản phẩm du lịch chính đều đảm bảo tiêu chí du lịch xanh, đảm bảo chất lượng, an toàn và văn minh.

Tỉnh Quảng Nam sẽ huy động tội đa các nguồn lực, đảm bảo tổ chức an toàn linh hoạt, hiệu quả và thành công các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2022. Tỉnh đã giao từng công việc cụ thể cho đơn vị chủ trì, phối hợp chịu trách nhiệm.