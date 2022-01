Sáng 4-1, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Ông Nguyễn Tấn Văn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình tài chính ổn định, thu NSNN đảm bảo tiến độ, vượt dự toán.

Cụ thể, tổng thu NSNN hơn 23.772 tỉ đồng, vượt dự toán 4.422 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 19.560 tỉ đồng, vượt dự toán 3.568 tỉ đồng (không tính thu tiền sử dụng đất).



THACO là doanh nghiệp nộp NSNN cao nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Năm 2021, thị trường tài chính ổn định, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt trên 68.000 tỉ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Tín dụng ngân hàng đạt trên 87.000 tỉ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2020. Dư nợ cho vay hơn 87.000 tỉ đồng, tăng 2,82%, trong đó tỉ lệ nợ xấu chiếm 0,6%, giảm 23% so với đầu năm.

Về đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 gần 30.342 tỉ đồng, tăng 5,6% so với năm 2020 và chiếm 29,7% GRDP. Trong đó, vốn đầu tư công năm 2021 hơn 5.015 tỉ đồng. Năm 2021, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân hơn 5.773/6.077 tỉ đồng, đạt 95%.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh Quảng Nam đạt hơn 102.000 tỉ đồng, cao thứ hai trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (xếp sau TP Đà Nẵng).