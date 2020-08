Quy trình hoàn tiền hủy vé máy bay do dịch COVID-19 ra sao?

Vietjet Air thông báo đã triển khai phương án hỗ trợ cho hành khách có hành trình bay trên tất cả các chuyến bay nội địa Việt Nam kể từ ngày 1-8-2020 trở đi. Theo đó, từ 1-8 đến hết 7-8, tất cả hành khách có hành trình bay trên các chuyến bay nội địa từ 1-8 trở đi, sẽ được miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, ngày bay và hành trình. Khách hàng có thể lựa chọn chuyến bay mới phù hợp với thời gian bay từ 1-8 đến hết 30-10-2021. Khách hàng lưu ý thực hiện việc thay đổi trước ít nhất ba tiếng so với giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay, việc đổi tên và trường hợp phát sinh chênh lệch giá vé vẫn áp dụng theo quy định hiện hành.... Hàng không Bamboo Airways có chính sách hỗ trợ: từ ngày 8-8 đến 31- 8 tất cả các hành khách sẽ được hãng hỗ trợ đổi tên với mức phí 150.000 đồng/lần đổi đối với hạng vé Bamboo Eco. Và 100.000 đồng/lần đổi đối với vé Bamboo Plus, thay vì mức phí 495.000 đồng/ lần theo chính sách thông thường. Hỗ trợ hoàn vé: với vé có chặng bay Đà Nẵng bị hủy chuyến trong giai đoạn từ 8-8-đến 15-8 sẽ miễn phí hoàn vé, thông báo muộn nhất ngày 15-8-2020. Đối với vé có chặng bay Đà Nẵng có ngày khởi hành đầu tiên trên vé nằm trong giai đoạn từ 16-8 đến 31-8 được miễn phí hoàn vé, thông báo trước 72 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé nếu là vé combo vé máy bay kết hợp khách sạn... Về quy định hoàn tiền, đối với vé xuất qua kênh bán của các đơn vị đối tác, đại lý...thì tiền hoàn được lưu chuyển về tài khoản đại lý trong vòng 45 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email. Đối với vé xuất qua kênh bán trực tiếp như phòng vé, website, tiền hoàn sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách trong vòng 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu của khách....